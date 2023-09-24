Як повідомляє Центр національного спротиву, російські загарбники вкотре намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями. Вони зібрали диверсантів на території Бєлгородської області.

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Подробиці про плани окупантів

В районі міста Грайворон помічена навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ збройних сил країни-агресорки. Ці російські військові навчатимуть особовий склад у прикордонних районах України.

Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі,

– зазначається у повідомленні.

В ЦНС закликали українців повідомляти про позиції окупантів.

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