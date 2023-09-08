Найчастіше диверсійно-розвідувальні групи росіян намагаються "зайти" на Сумщину. Водночас у Харківську область уже не потикаються. Про це на брифінгу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Що відомо про активність окупантів

Ворог, на додачу до щоденних обстрілів, в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи, які пробують зайти на територію України,

– розповів Демченко.

Найбільше спроб прорвати кордон ДПСУ фіксує у Сумській області. На Харківщину ДРГ поки не заходять.

"Це не виключає, що ворог не буде там цього робити, але на цей час найбільше спроб все ж таки фіксується по Сумській області", – повідомив речник ДПСУ.

Зверніть увагу! На Харківщину росіяни активно намагалися проникнути майже весь 2023 рік. Повідомлення про те, що ДРГ намагалися прорвати український кордон, були взимку, навесні та влітку. Часом диверсанти робили кілька спроб протягом одного тижня.

Напрямок, якому загрожують росіяни, посилять. Щоб викрити диверсантів, використовують безпілотник: він відстежує ситуацію на кордоні з РФ.

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Останні новини про російські ДРГ

Росіяни постійно намагаються потрапити в Україну. За серпень повідомлень про спроби прорвати державний кордон України було багато, причому вони стосувалися різних областей.