Найчастіше диверсійно-розвідувальні групи росіян намагаються "зайти" на Сумщину. Водночас у Харківську область уже не потикаються. Про це на брифінгу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
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Що відомо про активність окупантів
Ворог, на додачу до щоденних обстрілів, в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи, які пробують зайти на територію України,
– розповів Демченко.
Найбільше спроб прорвати кордон ДПСУ фіксує у Сумській області. На Харківщину ДРГ поки не заходять.
"Це не виключає, що ворог не буде там цього робити, але на цей час найбільше спроб все ж таки фіксується по Сумській області", – повідомив речник ДПСУ.
Напрямок, якому загрожують росіяни, посилять. Щоб викрити диверсантів, використовують безпілотник: він відстежує ситуацію на кордоні з РФ.
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Останні новини про російські ДРГ
Росіяни постійно намагаються потрапити в Україну. За серпень повідомлень про спроби прорвати державний кордон України було багато, причому вони стосувалися різних областей.
- 8 серпня під український артилерійський вогонь потрапили два човни, на яких диверсійно-розвідувальні групи намагалися маневрувати серед островів Дніпра. Сили оборони Півдня знищили окупантів.
- 12 серпня на Сумщині наші оборонці відкрили шквальний вогонь по противнику. В результаті росіяни змушені були повернутися на територію країни-агресорки. Деякі окупанти зазнали поранень.
- 15 серпня російські диверсанти спробували прорватися на Чернігівщину. Дві групи озброєнних окупантів прямували до контрольної смуги з різних боків. Утім, вартовий посту спостереження вчасно помітив наближення ворога. Між українськими захисниками та диверсантами зав’язався стрілецький бій.