Голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен створив допис у соцмережах, в якому повідомив про свою зустріч з українськими прикордонниками. Також він поділився фотографіями з місця подій.

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Що написав Блінкен

Голова Держдепартаменту США сказав, що він відвідав українських прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати Україну та українців.

Ми надаємо 300 мільйонів доларів нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої ​​роботи. Сполучені Штати залишаються єдиними з Україною,

– заявив він.

Держсекретар США спілкується з прикордонниками України / Фото Ентоні Блінкена

Що сказали в ДПСУ

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зустрівся Ентоні Блінкеном. Члени американської делегації ознайомилися з завданнями Держприкордонслужби та допомогою, яку це відомство отримало в рамках спільних проєктів.

Ентоні Блінкен повідомив, що Державний департамент та відділ із правоохоронних питань Посольства США в Україні (INL) є партнером України вже 20 років поспіль і вони в захваті від сили, стійкості та сміливості українських прикордонників,

– мовиться у повідомленні.

Ентоні Блінкен на базі ДПСУ / Фото Держприкордонслужби

Держсекретар відмітив чудову організацію з використання і застосування прикордонниками допомоги, яку їм передали США. Повідомляється, що Блінкен також сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP, який отримала ДПСУ.

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