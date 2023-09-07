Фото та відео з Блінкеном і Кулебою у McDonald's відразу ж завірусилися у мережі. Їхній візит до ресторану швидкого харчування активно обговорювали. Зокрема, вибір страв.

Читайте також Блінкен поговорив із Зеленським: анонсував можливу зустріч із Байденом

Взяли картоплю фрі і пиріжок

Дипломати не випадково сходили саме у цей заклад. Блінкен раніше обіцяв, що сходить до McDonald's, коли вони знову відкриють свої двері в Україні. І своєї обіцянки він дотримав під час останнього візиту до нашої держави.

"Наші друзі з McDonald's дуже хотіли повернутися в Україну, повернутися до Києва, і ми говорили один одному, що, оскільки вони повернулися, наступного разу, коли я буду в Києві, ми повинні знайти можливість зайти до них", – зауважив Блінкен.

Вони взяли на двох одну порцію картоплі фрі, а Кулеба собі ще й пиріжок прихопив.

Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's... Я ходив у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику колу, і це був мій "похмільний сніданок",

– поділився Кулеба з Блінкеном.

Американський держсекретар у відповідь зауважив: "Зі мною такого не було".



Блінкен і Кулеба сходили разом у McDonald's / Фото з мережі Блінкена



Блінкен і Кулеба сходили разом у McDonald's / Фото з мережі Блінкена​



Блінкен і Кулеба сходили разом у McDonald's / Фото з мережі Блінкена

Пізніше Блінкен у дописі в мережі X (колишній твітер) подякував Дмитрові Кулебі за зусилля, щоб такі компанії як McDonald's відновили свою роботу в Україні. Він додав, що США та союзники і партнери стоятимуть з Україною стільки, скільки буде необхідно.

Блінкен і Кулеба сходили в McDonald's у Києві: дивіться відео

Блінкен приїхав не з пустими руками