Фото та відео з Блінкеном і Кулебою у McDonald's відразу ж завірусилися у мережі. Їхній візит до ресторану швидкого харчування активно обговорювали. Зокрема, вибір страв.
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Взяли картоплю фрі і пиріжок
Дипломати не випадково сходили саме у цей заклад. Блінкен раніше обіцяв, що сходить до McDonald's, коли вони знову відкриють свої двері в Україні. І своєї обіцянки він дотримав під час останнього візиту до нашої держави.
"Наші друзі з McDonald's дуже хотіли повернутися в Україну, повернутися до Києва, і ми говорили один одному, що, оскільки вони повернулися, наступного разу, коли я буду в Києві, ми повинні знайти можливість зайти до них", – зауважив Блінкен.
Вони взяли на двох одну порцію картоплі фрі, а Кулеба собі ще й пиріжок прихопив.
Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's... Я ходив у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику колу, і це був мій "похмільний сніданок",
– поділився Кулеба з Блінкеном.
Американський держсекретар у відповідь зауважив: "Зі мною такого не було".
Блінкен і Кулеба сходили разом у McDonald's / Фото з мережі Блінкена
Блінкен і Кулеба сходили разом у McDonald's / Фото з мережі Блінкена
Блінкен і Кулеба сходили разом у McDonald's / Фото з мережі Блінкена
Пізніше Блінкен у дописі в мережі X (колишній твітер) подякував Дмитрові Кулебі за зусилля, щоб такі компанії як McDonald's відновили свою роботу в Україні. Він додав, що США та союзники і партнери стоятимуть з Україною стільки, скільки буде необхідно.
Блінкен і Кулеба сходили в McDonald's у Києві: дивіться відео
Блінкен приїхав не з пустими руками
- Ентоні Блінкен оголосив про виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу нашій державі. Він зазначив, що пакет підтримки міститиме "важливу допомогу у розмінуванні".
- Відповідну заяву держсекретар США зробив під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Звернімо увагу, що це вже четвертий візит Блінкена до України від початку повномасштабного вторгнення.
- За його словами, з цього мільярда – 656 мільйонів доларів для цивільної безпеки. Він додав, що "ця нова допомога, нові додаткові кошти, які суттєво підсилять протиповітряну оборону".