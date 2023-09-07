Фото и видео с Блинкеном и Кулебой в McDonald's сразу завирусились в сети. Их визит в ресторан быстрого питания активно обсуждали. В частности, выбор блюд.

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Взяли картофель фри и пирожок

Дипломаты не случайно сходили именно в это заведение. Блинкен раньше обещал, что сходит в McDonald's, когда они снова откроют свои двери в Украине. И свое обещание он сдержал во время последнего визита в наше государство.

"Наши друзья из McDonald's очень хотели вернуться в Украину, вернуться в Киев, и мы говорили друг другу, что поскольку они вернулись, в следующий раз, когда я буду в Киеве, мы должны найти возможность зайти к ним", – отметил Блинкен.

Они взяли на двоих одну порцию картофеля фри, а Кулеба себе еще и пирожок прихватил.

Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's... Я ходил в McDonald's и покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой "похмельный завтрак",

– поделился Кулеба с Блинкеном.

Американский госсекретарь ответил: "Со мной такого не было".



Блинкен и Кулеба сходили вместе в McDonald's / Фото из сети Блинкена



Блинкен и Кулеба сходили вместе в McDonald's / Фото из сети Блинкена



Блинкен и Кулеба сходили вместе в McDonald's / Фото из сети Блинкена

Позже Блинкен в сообщения в сети X (бывший твиттер) поблагодарил Дмитрия Кулебу за усилия, чтобы такие компании как McDonald's возобновили свою работу в Украине. Он добавил, что США и союзники и партнеры будут стоять с Украиной столько, сколько будет необходимо.

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