Політолог Олег Лісний припустив 24 Каналу, що мова про три основні теми. Передусім держсекретаря цікавить перебіг бойових дій на фронті, тому він може зустрітись також з Валерієм Залужним і його заступниками.
До теми Блінкен поговорив із Зеленським: анонсував можливу зустріч із Байденом
"Блінкен хоче з'ясувати, безпосередньо перебуваючи в Україні, наші плани, як воно йде – не все ж можна озвучувати дипломатичними каналами", – зазначив Лісовий.
Крім того, можуть обговорювати шляхи розв'язання проблеми, пов'язаної з блокуванням Росією зернової угоди. Це глобальне питання, адже внаслідок дій країни-агресорки потерпають чимало країн.
Імовірно, Блінкену також доручили з'ясувати, як триває боротьба з корупцією в Україні. Зокрема, на тлі підготовки Конгресу до важких дебатів щодо майбутньої допомоги Києву.
Підготовка до зустрічі президентів України та США
"Також я чув, що можуть готувати підвалини для зустрічі Зеленського та Байдена. Не дарма президент сказав, що цей вересень буде в міжнародному сенсі нехолодний", – додав Лісовий.
Наостанок політолог прокоментував чутки про схиляння України до переговорів з Росією. На його думку, на цьому історичному моменті США точно такого не робитимуть.
З якими питаннями Блінкен приїхав в Україну: дивіться відео 24 Каналу
Блінкен приїхав в Україну: основне
- Держсекретар США розпочав свій дипломатичний візит з вшанування пам'яті полеглих українських героїв. Він разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою побував на Берковецькому кладовищі.
- Ентоні Блінкен оцінив прогрес українських військових під час наступу. За його словами, США подбають, щоб Київ мав усю потрібну допомогу.
- Власне, це були не просто слова, адже Блінкен оголосив про нову допомогу в розмірі 1 мільярда доларів. Мова, зокрема, про "важливу допомогу з розмінування".