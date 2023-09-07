Політолог Олег Лісний припустив 24 Каналу, що мова про три основні теми. Передусім держсекретаря цікавить перебіг бойових дій на фронті, тому він може зустрітись також з Валерієм Залужним і його заступниками.

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"Блінкен хоче з'ясувати, безпосередньо перебуваючи в Україні, наші плани, як воно йде – не все ж можна озвучувати дипломатичними каналами", – зазначив Лісовий.

Крім того, можуть обговорювати шляхи розв'язання проблеми, пов'язаної з блокуванням Росією зернової угоди. Це глобальне питання, адже внаслідок дій країни-агресорки потерпають чимало країн.

Імовірно, Блінкену також доручили з'ясувати, як триває боротьба з корупцією в Україні. Зокрема, на тлі підготовки Конгресу до важких дебатів щодо майбутньої допомоги Києву.

Підготовка до зустрічі президентів України та США

"Також я чув, що можуть готувати підвалини для зустрічі Зеленського та Байдена. Не дарма президент сказав, що цей вересень буде в міжнародному сенсі нехолодний", – додав Лісовий.

Наостанок політолог прокоментував чутки про схиляння України до переговорів з Росією. На його думку, на цьому історичному моменті США точно такого не робитимуть.

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Блінкен приїхав в Україну: основне