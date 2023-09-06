Очікується, що Блінкен оголосить про виділення Україні понад 1 мільярда доларів, що включатиме економічну та військову допомогу. Американські впливові видання наввипередки публікують інсайди про приїзд Ентоні Блінкена в Україну. 24 Канал підібрав для читачів найцікавіші з них.

До теми Блінкен у Києві оголосить про нову допомогу для України

Візит у вагоні Укрзалізниці під покровом ночі та ракетних ударів

О 6:36 у Києві було скасовано повітряну тривогу. У ніч напередодні приїзду Блінкена Росія вдарила по столиці України крилатими та балістичними ракетами. Нашим силам ППО є чим похвалитися – всі їх було збито.

Де саме в цей час перебував держсекретар США, наразі невідомо. Тим часом частину руху в центрі Києва сьогодні перекрили.

Що цікаво, це перший візит головного американського дипломата, який проведе ніч в українській столиці з часу його візиту до Києва в січні 2022 року, ще до вторгнення.



За даними інформагентства AP, яке посилається на американських офіційних осіб, рішення Блінкена залишитися на ніч у Києві має на меті надіслати символічний сигнал американської підтримки Україні.

Щоразу, коли я буваю тут, мене вражає надзвичайна хоробрість і стійкість українського народу. Ми хочемо переконатися, що Україна має все необхідне не лише для успіху в контрнаступі, але й на довгострокову перспективу, що вона має сильний стримуючий фактор, сильну обороноздатність, щоб у майбутньому подібні агресії не повторилися,

– заявив Ентоні Блінкен.

У своєму короткому виступі держсекретар США заявив, що "бачить значний прогрес у контрнаступі ЗСУ, і це дуже обнадіює", - додав пан Блінкен.

Дивіться відео заяви Блінкена в Україні:

Окрім того, Блінкен розпочав свій візит у Києві з вшанування пам'яті загиблих героїв на Берковецькому кладовищі.



Дмитро Кулеба з Ентоні Блінкеном на кладовищі / фото з соцмереж глави МЗС України

Яка мета та цілі візиту Блінкена в Україну

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту, який подорожує з Блінкеном, сказав виданню WSJ, що цей візит є "ідеальним часом, щоб узгодити з українським урядом всі основні проблеми, які виникли та накопичилися". Тому, схоже, що в Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського буде довга й конструктивна розмова щодо різних питань. Автори видання наголошують, що візит відбувається у ключовий момент для двосторонніх відносин України та США.

Чи не найприскіпливіше цю поїздку проаналізували в американському видання The Washington Post. Журналісти виокремили кілька вагомих причин та підстав для візиту, які надто взаємопов'язані одне з одним.

Обговорити контрнаступ віч-на-віч

Американські офіційні особи намагаються публічно не критикувати військову тактику України, а минулого тижня заявили, що спостерігають помітний прогрес української армії за попередні 72 години наступу.

Автори відзначають, що Блінкен, як близька і довірена особа Байдена, є одним із найпалкіших прихильників України в адміністрації. Саме він неодноразово підштовхував американських посадовців у США та за кордоном до надання Україні сучасного озброєння і "приглушував" численні заклики всередині Америки до припинення вогню та початку переговорів із Москвою.

Під час поїздки до Києва помічники Блінкена неохоче давали загальну оцінку наступу ЗСУ, зауважуючи, що однією з причин поїздки було бажання почути від українських посадовців про стан справ на фронті.

За останні дні і тижні українські сили досягли вражаючих успіхів, особливо на Півдні, але також і на Сході. Але я думаю, що найважливіше те, що ми отримаємо реальну оцінку від самих українців,

– сказав високопоставлений чиновник Державного департаменту журналістам, які подорожували разом із держсекретарем.



Державний секретар США Ентоні Блінкен з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою перед початком їхньої зустрічі / фото Brendan Smialowski / Pool / AFP

Блінкен послідовно намагався давати позитивну оцінку зусиллям України, зазначивши цього літа, що Київ відвоював 50 відсотків території, яку Росія захопила за час свого повномасштабного вторгнення.

Водночас Вашингтон хотів би обговорити з Києвом хід наступу, оцінити потреби на полі бою, а також будь-які кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України напередодні зимових місяців. Про це Reuters сказав посадовець США на умовах анонімності.

Блінкен має на меті отримати безпосереднє уявлення про те, як просувається контрнаступальна операція і яка підтримка необхідна під час нинішнього етапу битви, включаючи технічні засоби для прориву через щільні російські оборонні лінії з наближенням зимового сезону. ППО також залишатиметься пріоритетом.

Конгрес США готується до важких дебатів щодо майбутньої фінансової підтримки України

З початку війни адміністрація Байдена і Конгрес США направили понад 75 мільярдів доларів на допомогу Україні, згідно з даними Інституту світової економіки в Кілі.

Незважаючи на рішучу підтримку України з боку США після вторгнення Росії, кілька кандидатів у президенти від Республіканської партії поставили під сумнів цю допомогу, підживлюючи занепокоєння щодо того, чи зможе Вашингтон підтримувати Україну на тому ж рівні, коли активізується виборча кампанія у США 2024 року.

Поїздка Блінкена має на меті привернути увагу американської громадськості до кривавої війни. Тут американські жуналісти згадують цитати Байдена та Блінкена, шо "диктатори та автократи не можуть безкарно відкусити шматок від свого сусіда і залишити його собі".

За публічними заявами Блінкена в Україні уважно стежитимуть республіканці в Конгресі, які не надто задоволені запитом адміністрації Байдена про надання Україні понад 20 мільярдів доларів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей закон. Наші зусилля і ресурси, а також зусилля і ресурси союзників і партнерів по всьому світу дозволили українцям боротися за своє життя, за свою свободу, за своє майбутнє", – заявив Блінкен журналістам минулого місяця.



Дмитро Кулеба вітає Ентоні Блінкена перед початком зустрічі в Міністерстві закордонних справ у Києві / фото Brendan Smialowski / Pool / AFP

Зверніть увагу! У серпні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням затвердити близько 40 мільярдів доларів додаткових витрат, у тому числі 24 мільярди доларів для України.



За інформацією WP, цей запит може зіткнутися з жорсткою опозицією в Конгресі, де ультраправі республіканці, а особливо ті, які мають тісні зв'язки з Дональдом Трампом, хочуть урізати мільярди допомоги, яку Вашингтон направив Україні.

Питання боротьби з корупцією теж на порядку денному

Блінкен вже зустрівся з американськими дипломатами та співробітниками американського посольства в Києві. Він також проведе круглий стіл з організаціями громадянського суспільства для обговорення антикорупційних зусиль.

У WP наголошують, що захід Блінкена з питань боротьби з корупцією, ймовірно, має на меті продемонструвати, що адміністрація Байдена серйозно ставиться до урядових зловживань, зберігаючи при цьому повну довіру до Президента України Володимира Зеленського, який оголосив про своє рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова.

Американські журналісти нагадали, як Володимир Зеленський вже здійснював важливі кроки, щоб продемонструвати свою рішучість у боротьбі з корупцією напередодні приїзду важливих міжнародних гостей, як це було в лютому перед важливою зустріччю в Києві з лідерами Європейського Союзу.

Зернова угода

За даними Politico, вашингтонські посадовці заявили, що також обговорюватимуться можливі альтернативні маршрути експорту українського зерна після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди та частих обстрілів портових об'єктів в Одеській області, звідки найбільше зерна транспортується за кордон.

Ці альтернативи можуть включати кораблі, що йтимуть уздовж берегової лінії, щоб не потрапити в міжнародні води, де вони можуть стати мішенню для російського флоту. Також розглядаються інші можливі сухопутні маршрути.

Враховуючи нещодавній візит лідера Туреччини Реджепа Ердогана до Росії та його зустріч із Путіним, не варто виключати, що в США існує також і власний план відновлення зернових маршрутів.

Важлива місія на Генасамблеї

Ще однією причиною поїздки є майбутня зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, повідомили помічники Блінкена WP.

"Українці мають важливу місію в Нью-Йорку, щоб продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається, і їхню постійну потребу в підтримці. Для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля на їхню підтримку. І тому можливість проконсультуватися і узгодити наші дії перед поїздкою до Нью-Йорка є дуже, дуже важливою", – наголосив високопосадовець США.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що 2-денна поїздка Блінкена має на меті оцінити контрнаступ України та продемонструвати подальшу підтримку США зусиль Києва з витіснення сил Кремля. Водночас усі важливі питання, з якими Блінкен приїхав до України, мають великі шанси бути узгодженими з українською владою та втіленими в життя. Тож, як це завжди було після візитів держсекретаря США з українським корінням, чекаємо позитивних новин.