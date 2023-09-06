Ожидается, что Блинкен объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов, что будет включать в себя экономическую и военную помощь. Американские влиятельные издания наперегонки публикуют инсайды о приезде Энтони Блинкена в Украину. 24 Канал подобрал для читателей самые интересные из них.

К теме Блинкен в Киеве объявит о новой помощи для Украины

Визит в вагоне "Укрзализныци" под покровом ночи и ракетными ударами

В 6:36 в Киеве была отменена воздушная тревога. В ночь накануне приезда Блинкена Россия ударила по столице Украины крылатыми и баллистическими ракетами. Нашим силам ПВО есть чем похвастаться – все они были сбиты.

Где именно в это время находился госсекретарь США, пока неизвестно. Тем временем часть движения в центре Киева сегодня перекрыли.

Что интересно, это первый визит главного американского дипломата, который проведет ночь в украинской столице с момента его визита в Киев в январе 2022 года, еще до вторжения.



По данным информагентства AP, которое ссылается на американских официальных лиц, решение Блинкена остаться на ночь в Киеве – послать символический сигнал американской поддержки Украине.

Каждый раз, когда я бываю здесь, меня поражает необычайная храбрость и стойкость украинского народа. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для успеха в контрнаступлении, но и на долгосрочную перспективу, что у нее есть сильный сдерживающий фактор, сильная обороноспособность, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились,

– заявил Энтони Блинкен.

В своем коротком выступлении госсекретарь США заявил, что "видит значительный прогресс в контрнаступлении ВСУ, и это очень обнадеживает", – добавил Блинкен.

Смотрите видео заявления Блинкена в Украине:

Кроме того, Блинкен начал свой визит в Киеве с дани памяти погибшим героям на Берковецком кладбище.



Дмитрий Кулеба с Энтони Блинкеном на кладбище / фото из соцсетей главы МИД Украины

Какая цель и намерения визита Блинкена в Украину

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, путешествующий с Блинкеном, сказал изданию WSJ, что этот визит является "идеальным временем, чтобы согласовать с украинским правительством все возникшие и накопившиеся основные проблемы". Поэтому, похоже, что у Энтони Блинкена и Владимира Зеленского будет долгий и конструктивный разговор по разным вопросам. Авторы издания отмечают, что визит проходит в ключевой момент для двусторонних отношений Украины и США.

Едва ли не детальнее всего эту поездку проанализировали в американском издании The Washington Post. Журналисты выделили несколько веских причин и оснований для визита, которые взаимосвязаны друг с другом.

Обсудить контрнаступление один на один

Американские официальные лица пытаются публично не критиковать военную тактику Украины, а на прошлой неделе заявили, что наблюдают заметный прогресс украинской армии за предыдущие 72 часа наступления.

Авторы отмечают, что Блинкен, как близкое и доверенное лицо Байдена, является одним из самых ярых сторонников Украины в администрации. Именно он неоднократно подталкивал американских чиновников в США и за рубежом к предоставлению Украине современного вооружения и "приглушал" многочисленные призывы внутри Америки к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Во время поездки в Киев помощники Блинкена неохотно давали общую оценку наступлению ВСУ, отмечая, что одной из причин поездки было желание услышать от украинских чиновников о положении дел на фронте.

За последние дни и недели украинские силы добились поразительных успехов, особенно на Юге, но также и на Востоке. Но я думаю, что самое важное то, что мы получим реальную оценку от самих украинцев,

– сказал высокопоставленный чиновник Государственного департамента журналистам, путешествовавшим вместе с госсекретарем.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой перед началом их встречи / фото Brendan Smialowski / Pool / AFP

Блинкен последовательно пытался давать положительную оценку усилиям Украины, отметив этим летом, что Киев отвоевал 50 процентов территории, которую Россия захватила за время своего полномасштабного вторжения.

В то же время, Вашингтон хотел бы обсудить с Киевом ход наступления, оценить потребности на поле боя, а также любые шаги, которые могут понадобиться для укрепления энергетической безопасности Украины накануне зимних месяцев. Об этом Reuters сказал чиновник США на условиях анонимности.

Целью Блинкена является непосредственное представление о том, как продвигается контрнаступательная операция и какая поддержка необходима во время нынешнего этапа битвы, включая технические средства для прорыва через плотные российские оборонительные линии с приближением зимнего сезона. ПВО будет оставаться приоритетом.

Конгресс США готовится к тяжелым дебатам по поводу будущей финансовой поддержки Украины

С начала войны администрация Байдена и Конгресс США направили более 75 миллиардов долларов на помощь Украине, согласно данным Института мировой экономики в Киле.

Несмотря на решительную поддержку Украины со стороны США после вторжения России, несколько кандидатов в президенты от Республиканской партии поставили под сомнение эту помощь, подпитывая беспокойство относительно того, сможет ли Вашингтон поддерживать Украину на том же уровне, когда активизируется избирательная кампания в США в 2024 году.

Поездка Блинкена ставит цель привлечь внимание американской общественности к кровавой войне. Здесь американские жуналисты вспоминают цитаты Байдена и Блинкена, что "диктаторы и автократы не могут безнаказанно откусить кусок от своего соседа и оставить его себе".

За публичными заявлениями Блинкена в Украине будут внимательно следить республиканцы в Конгрессе, которые не слишком удовлетворены запросом администрации Байдена о предоставлении Украине более 20 миллиардов долларов на безопасность, экономическую и гуманитарную помощь.

"Я призываю Конгресс принять этот закон. Наши усилия и ресурсы, а также усилия и ресурсы союзников и партнеров по всему миру позволили украинцам бороться за свою жизнь, за свою свободу, за свое будущее", – заявил Блинкен журналистам в прошлом месяце.



Дмитрий Кулеба приветствует Энтони Блинкена перед началом встречи в Министерстве иностранных дел в Киеве / фото Brendan Smialowski / Pool / AFP

Обратите внимание! В августе президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой утвердить около 40 миллиардов долларов дополнительных расходов, в том числе 24 миллиарда долларов для Украины.



По информации WP, этот запрос может столкнуться с жесткой оппозицией в Конгрессе, где ультраправые республиканцы, особенно те, которые имеют тесные связи с Дональдом Трампом, хотят урезать миллиарды помощи, которую Вашингтон направил Украине.

Вопрос борьбы с коррупцией тоже на повестке дня

Блинкен встретился с американскими дипломатами и сотрудниками американского посольства в Киеве. Он также проведет круглый стол с организациями гражданского общества для обсуждения антикоррупционных усилий.

В WP отмечают, что мероприятие Блинкена по борьбе с коррупцией, вероятно, преследует цель продемонстрировать, что администрация Байдена серьезно относится к правительственным злоупотреблениям, сохраняя при этом полное доверие к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который объявил о своем решении заменить министра обороны Алексея Резникова Рустемом Умеровым.

Американские журналисты напомнили, как Владимир Зеленский уже предпринимал важные шаги, чтобы продемонстрировать свою решимость по борьбе с коррупцией накануне приезда важных международных гостей, как это было в феврале перед важной встречей в Киеве с лидерами Европейского союза.

Зерновая сделка

По данным Politico, вашингтонские чиновники заявили, что также будут обсуждаться возможные альтернативные маршруты экспорта украинского зерна после выхода России из Черноморского зернового соглашения и частых обстрелов портовых объектов в Одесской области, откуда больше всего зерна транспортируется за границу.

Эти альтернативы могут включать корабли, идущие вдоль береговой линии, чтобы не попасть в международные воды, где они могут стать мишенью для российского флота. Также рассматриваются другие возможные сухопутные маршруты.

Учитывая недавний визит лидера Турции Реджепа Эрдогана в Россию и его встречу с Путиным, не стоит исключать, что у США существует и собственный план восстановления зерновых маршрутов.

Важная миссия на Генассамблее

Еще одной причиной поездки является предстоящая встреча мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в этом месяце, сообщили помощники Блинкена WP.

"Украинцы имеют важную миссию в Нью-Йорке, чтобы продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит, и их постоянную потребность в поддержке. Для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия в их поддержку. И поэтому возможность проконсультироваться и согласовать наши действия перед поездкой в Нью-Йорк очень, очень важно", – подчеркнул высокопоставленный чиновник США.

Подводя итог, можно утверждать, что 2-дневная поездка Блинкена имеет целью оценить контрнаступление Украины и продемонстрировать дальнейшую поддержку США усилий Киева по вытеснению сил Кремля. В то же время все важные вопросы, с которыми Блинкен приехал в Украину, имеют большие шансы быть согласованными с украинскими властями и воплощенными в жизнь. Как это всегда было после визитов госсекретаря США с украинскими корнями, ждем позитивных новостей.