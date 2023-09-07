Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен создал пост в соцсетях, в котором сообщил о своей встрече с украинскими пограничниками. Также он поделился фотографиями с места событий.
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Что написал Блинкен
Глава Госдепартамента США сказал, что он посетил украинских пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать Украину и украинцев.
Мы предоставляем 300 миллионов долларов нового финансирования правоохранительному сектору Украины для продолжения этой важной работы. Соединенные Штаты остаются едиными с Украиной,
– заявил он.
Госсекретарь США общается с пограничниками Украины / Фото Энтони Блинкена
Что сказали в ГПСУ
Глава ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с Энтони Блинкеном. Члены американской делегации ознакомились с задачами Госпогранслужбы и помощью, которую это ведомство получило в рамках совместных проектов.
Энтони Блинкен сообщил, что Государственный департамент и отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине (INL) является партнером Украины уже 20 лет подряд и они в восторге от силы, стойкости и смелости украинских пограничников,
– говорится в сообщении.
Энтони Блинкен на базе ГПСУ / Фото Госпогранслужбы
Госсекретарь отметил отличную организацию по использованию и применению пограничниками помощи, которую им передали США. Сообщается, что Блинкен также сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, который получила ГПСУ.
Госсекретарь изучает снаряжение украинских пограничников: видео Госпогранслужбы
Госсекретарь США был в Киеве
- Блинкен посетил украинскую столицу 6 сентября. Американский госсекретарь вечером перекусил в McDonald's вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Фотографии из ресторана быстрого питания быстро облетели соцсети.
- В тот же день Блинкен и Кулеба дали общий брифинг. На нем госсекретарь США заявил, что Украина получит помощь более чем на 1 миллиард долларов. Пакет поддержки должен усилить ПВО. Также он будет содержать важную помощь по разминированию.
- Во время своего визита в Киев госсекретарь встретился с Владимиром Зеленским. В ходе встречи Блинкен отметил большой прогресс в контрнаступлении ВСУ и подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны США.