Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про стрілецький бій між нашими захисниками та російськими диверсантами на Сумщині. Інцидент стався в суботу, 12 серпня.

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Росіяни хотіли проникнути на Сумщину

Наєв заявив, що українські військовослужбовці окремої механізованої бригади під час рекогносцировки виявили російську ДРГ неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади.

Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БпЛА,

– написав генерал-лейтенант.

За його словами, наші оборонці відкрили шквальний вогонь по противнику. В результаті росіяни змушені були повернутися на територію своєї країни-агресорки. Деякі окупанти зазнали поранень. Диверсанти забрали своїх поранених та відійшли за наш держкордон, застосовуючи міномети калібру 120 міліметрів під час відступу. Наєв зауважив, що ворогу не вдалося вдертися в Україну через прикордоння Сумщині завдяки вмілим та вчасним діям наших захисників.

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