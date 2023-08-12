Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про стрілецький бій між нашими захисниками та російськими диверсантами на Сумщині. Інцидент стався в суботу, 12 серпня.
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Росіяни хотіли проникнути на Сумщину
Наєв заявив, що українські військовослужбовці окремої механізованої бригади під час рекогносцировки виявили російську ДРГ неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади.
Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БпЛА,
– написав генерал-лейтенант.
За його словами, наші оборонці відкрили шквальний вогонь по противнику. В результаті росіяни змушені були повернутися на територію своєї країни-агресорки. Деякі окупанти зазнали поранень. Диверсанти забрали своїх поранених та відійшли за наш держкордон, застосовуючи міномети калібру 120 міліметрів під час відступу. Наєв зауважив, що ворогу не вдалося вдертися в Україну через прикордоння Сумщині завдяки вмілим та вчасним діям наших захисників.
Російські диверсанти не полишають спроб прорватися в Україну
- У липні 2023 року російські загарбники 4 рази намагалися прорвати наш кордон на Півночі у в межах Чернігівської та Сумської областей. Всі спроби противника зазнали невдачі завдяки українським захисникам.
- Серпень теж почався зі спроб Росії відправити чергову ДРГ до нашого держкордону на Чернігівщині. Прикордонники через тепловізори помітили 4 озброєних росіян, оголосили тривогу та відкрили по окупантах вогонь на ураження.