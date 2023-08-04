Ворог раптом посеред білого дня почав обстрілювати прикордонну смугу з автоматичних гранатометів. Старший наряду майстер сержант Руслан розгадав задум росіян.

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Росіяни діяли грамотно та організовано

Він наказав своїм підлеглим приховано зайняти позиції на місцевості, не припиняючи спостереження. Росіяни вирішили, що після такого щільного обстрілу у смузі нікого не залишилося і рушили на прорив кордону.

Ворог діяв грамотно та організовано, рухаючись "двійками" на відстані одна від одної. Однак їхній задум був перерваний вогнем українських прикордонників.

Прикордонник Олексій першим виявив ворога. Підпустивши першу пару диверсантів на лічені десятки метрів, він відкрив вогонь по передовій групі. Решту диверсантів накрили вогнем його колеги.

Бій тривав не довго. Наразившись на неочікуваний опір, росіяни збилися до купи й під прикриттям АГС-ів швидко почали відступати у зворотному напрямку.

У липні ДРГ росіян чотири рази намагалася прорвати кордон

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що тільки у липні 2023 року на Чернігівському та Сумському напрямках зірвано чотири спроби ДРГ противника проникнути на територію України.

Командувач Сергій Наєв вручив чотирьом прикордонникам відзнаки "За службу та звитягу". Прикордонники, які входили тієї доби до складу наряду, мають досвід ведення бойових дій ще з 2014 року.

"Тут, на Чернігівському напрямку ви зупинили диверсійну розвідувальну групу Росії. Завдали ворогові вогневе ураження і примусили його відступити з території України. Ви діяли абсолютно правильно, виконали свій обов'язок, зберегли державний кордон недоторканим і не допустили його перетинання ворожими силами", – наголосив Наєв.