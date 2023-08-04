Враг вдруг среди белого дня начал обстреливать пограничную полосу из автоматических гранатометов. Старший наряда мастер сержант Руслан разгадал замысел россиян.

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Россияне действовали грамотно и организованно

Он приказал своим подчиненным скрыто занять позиции на местности, не прекращая наблюдения. Россияне решили, что после такого плотного обстрела в полосе никого не осталось и двинулись на прорыв границы.

Враг действовал грамотно и организованно, двигаясь "двойками" на расстоянии друг от друга. Однако их замысел был прерван огнем украинских пограничников.

Пограничник Алексей первым обнаружил врага. Подпустив первую пару диверсантов в считанные десятки метров, он открыл огонь по передовой группе. Остальные диверсанты накрыли огнем его коллеги.

Бой длился недолго. Подвергшись неожиданному сопротивлению, россияне сбились в кучу и под прикрытием АГС-ов быстро начали отступать в обратном направлении.

В июле ДРГ россиян четырежды пыталась прорвать границу

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что только в июле 2023 года на Черниговском и Сумском направлениях сорвано четыре попытки ДРГ противника проникнуть на территорию Украины.

Командующий Сергей Наев вручил четырем пограничникам отличия "За службу и доблесть". Пограничники, входившие в то время в состав наряда, имеют опыт ведения боевых действий еще с 2014 года.

"Здесь, на Черниговском направлении вы остановили диверсионную разведывательную группу России. Нанесли врагу огненное поражение и заставили его отступить с территории Украины. Вы действовали совершенно правильно, выполнили свой долг, сохранили государственную границу неприкосновенной и не допустили ее пересечения вражескими силами", – подчеркнул Наев.