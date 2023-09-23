На опублікованих кадрах видно, як дівчинка, яка до того часу сиділа сумна, враз повеселішала та кинулась в обійми батька.

Дивіться також У Вірменії на мітингу привітали Росію зі знищенням штабу Чорноморського флоту: промовисте відео

Як дитина зустрічала батька з війни

Розлуку найкраще компенсувати міцними обіймами. Зворушлива зустріч з донечкою прикордонника, що повернувся з передової,

– розповіли в міністерстві.

У відомстві не написали, де трапилась зустріч, однак без додаткових пояснень зрозуміло, що дівчинка, як і батько, дуже щасливі.

Зворушлива зустріч батька-прикордонника з донечкою: дивіться відео

Діти вперше за пів року побачили батька

У мережі опублікували відео, як діти радісно зустрічають батька-військового. Вони не бачили його пів року. На кадрах видно, що у чоловіка двоє дітей – старша донька та молодший син.

Нарешті ти вдома! Сюрприз для нас всіх,

– наголосила кохана захисника.

Зворушлива зустріч воїна з сім'єю: дивіться відео