Від оприлюдненого відео неможливо стримати сльози, пише 24 Канал. Малеча мерщій біжить, аби нарешті пригорнутися до тата.
Дивіться також "Привіт, я в Україні, мам": зворушливе відео перших хвилин після повернення бійця з полону
"Сюрприз для нас всіх"
Український захисник вперше за пів року зміг приїхати додому, аби зустрітися з найріднішими. Побачивши татка здалеку, синочок і донечка швидко біжать до нього та кидаються у рідні обійми. Усі щиро посміхаються.
Нарешті ти вдома! Сюрприз для нас всіх,
– наголосила кохана захисника.
Читайте також ЗСУ звільнили Старомайорське та відбили Новоєгорівку: зміна карти фронту за тиждень
Зворушлива зустріч воїна з сім'єю: дивіться відео
Ще один воїн – прикордонник нарешті вдома
Нещодавно у Держприкордонслужбі опублікували відео зустрічі військового з рідними. Зазначили, що прикордонник тільки-но повернувся з передової.
На оприлюднених кадрах видно, що до військового спершу підбігла маленька дівчинка. Далі його обійняли й інші члени родини, які не стримували своєї радості.