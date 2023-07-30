З теплими обіймами так зустрічали прикордонника Дениса. Як розповіли в Держприкордонслужбі, він тільки-но повернувся з передової.

Варте уваги Припали до рідної землі: перші кадри повернення українських захисників з полону

Чекали довго та дочекалися

На зворушливих кадрах видно, що до військового спершу підбігла маленька дівчинка, яка ледь могла встояти на місці. А потім його обійняли й інші члени родини, які не стримували своєї радості.

Дотримав слова! Довго-довго, але дочекалися,

– сказала одна із жінок.

Рідні з теплом та радістю зустріли захисника з передової: зворушливе відео

Мама полоненого, що повернувся додому, не стримала сліз

Нещодавно Україні вдалося вирвати з лап російського полону 47 громадян, серед яких було 43 захисники. Перше, що вони робили, повернувшись додому – телефонували найближчим, зокрема, матусям.

Керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак опублікувала відео такого зворушливого дзвінка військового, який вирішив жартома мамі повідомити про чудову звістку.

Вас турбують люди, які час від часу повертаються додому. Як вам таке?

– спитав спершу військовий.

Однак жінка одразу впізнала голос свого сина та не стримала від щастя сліз.

Перший дзвінок військового, який повернувся з полону, до мами: відео

Звільнення 47 українських полонених: коротко