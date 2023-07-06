Матір дітей – бойова медикиня. Її звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року.

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Росіян намагалась приховати викрадення дітей

Захисниця разом з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.

Нарешті, 6 липня 2023 року, 6-річний Ренат та 10-річна Варвара повернулись додому.

Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак зазначив, що Україна працює над поверненням всіх українських дітей.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток. Росія буде притягнута до відповідальності за ці злочини,

– написав він.

Україні вдалося повернути полонених захисників

Окрім повернення дітей з Росії, 6 липня є ще гарні новини. Україні вдалося повернути з полону додому 45 наших захисників: