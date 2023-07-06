Мать детей – боевая медикиня. Ее уволили во время большого обмена в октябре 2022 года.
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Россиян пыталась скрыть похищение детей
Защитница вместе с мужем давно ждала возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.
Наконец, 6 июля 2023 года 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара вернулись домой.
Глава Офиса Президенту Андрей Ермак отметил, что Украина работает над возвращением всех украинских детей.
Координационный штаб по обращению с военнопленными в координации с Уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем и нашей командой работает над возвращением наших детей. Россия будет привлечена к ответственности за эти преступления,
– написал он.
Украине удалось вернуть пленных защитников
Кроме возвращения детей из России, 6 июля есть еще хорошие новости. Украине удалось вернуть из плена домой 45 наших защитников:
- Это воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ. Среди них: два офицера, 41 рядовой и сержант и терробороновец из Херсона.
- Также домой вернусь гражданский сотрудник "Азовстали".
- В общем, удалось вернуть защитников Мариуполя и "Азовстали", а еще военных из Донецкого (включая Бахмута), Запорожского и Харьковского направлений.