На опубликованных кадрах видно, как до сих пор сидевшая грустная девочка сразу повеселела и бросилась в объятия отца.
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Как ребенок встречал отца с войны
Разлуку лучше всего компенсировать крепкими объятиями. Трогательная встреча с вернувшейся с передовой дочерью пограничника,
– рассказали в министерстве.
В ведомстве не написали, где прошла встреча, однако без дополнительных объяснений понятно, что девочка, как и отец, очень счастливы.
Трогательная встреча отца-пограничника с дочкой: смотрите видео
Дети впервые за полгода увидели отца
В сети опубликовали видео, как дети радостно встречают отца-военного. Они не видели его полгода. На кадрах видно, что у мужчины двое детей – старшая дочь и младший сын.
Наконец-то ты дома! Сюрприз для нас всех,
– подчеркнула любимая защитника.
Трогательная встреча воина с семьей: смотрите видео