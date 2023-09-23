Представник місцевого Національно-демократичного полюса пригадав, що 22 вересня Збройні Сили України вразили штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму, пише 24 Канал.
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Як у Вірменії привітали Росію
Від імені Національно-демократичного полюса і всього народу Вірменії від щирого серця вітаю Росію зі знищенням штабу Чорноморського флоту,
– заявив на мітингу представник Національно-демократичного полюса.
Після його слів вірмени скандували "Ура", "Слава Україні", "русский воєнний корабль" і тому подібне.
Далі представник опозиції продовжив "вітати" Кремль від імені Національно-демократичного полюса Вірменії та всього народу Вірменії з проривом українською армією "лінії Суровікіна" на Запорізькому напрямку фронту.
Як у Вірменії "привітали" Росію: дивіться відео
Протести у Вірменії: коротко
- 19 вересня 2023 року Міноборони Азербайджану заявило, що почало "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабаху. Це територія Азербайджану, де живе багато вірмен, діяла невизнана так звана "Нагірно-Карабаська Республіка" і перебували російські "миротворці".
- Азербайджан заявив, що зупинить операцію тільки тоді, коли збройні сили Вірменії виведуть війська з тих територій та у випадку розпуску режиму в Степанакерті (столиці Нагірного Карабаху), який є невизнаним.
- Вже 20 вересня так звана "влада" Нагірного Карабаху заявила, що вона приймає пропозицію Азербайджану. Тобто вогонь припиниться, Вірменія виведе з Нагірного Карабаху свої війська, так звана "армія оборони Нагірного Карабаху" буде розформована та роззброєна, незаконні збройні формування залишають бойові позиції та військові пости й повністю роззброюються, залишають територію Азербайджану.
- Своєю чергою опозиція у Вірменії оголосила про щоденні протести проти уряду прем'єра Ніколи Пашиняна. Останній закликав Раду безпеки ООН направити миротворчий контингент у Нагірний Карабах.
- Перед цим Пашинян заявив про провал російських "миротворців" в Нагірному Карабаху. У цей же день посольство Росії у Вірменії облили червоною фарбою.