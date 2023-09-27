Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, якщо у Росії буде оголошена нова хвиля мобілізації, то вагнерівців використовуватимуть як інструкторів.
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"Зараз їх повертають через контракт з міноборони та розкидають по різних підрозділах. Не буде окремої ПВК, яку можна у критичну мить кудись кинути, як кидали на Бахмут. Вони вже як бійці у різних підрозділах. Звичайно, там є досвідчені бійці. Якщо у Росії буде нова хвиля мобілізації, вони будуть намагатися їх використовувати як інструкторів", – зауважив він.
Фактично ПВК "Вагнера" нема
Кирило Сазонов зазначив, що ЗСУ знищують російських окупантів. Зокрема, бойовикам ПВК "Вагнера" теж не вдасться виконати свої цілі на полі бою. Повернення вагнерівців на фронт не змінить ситуацію на фронті.
Мені здається, що підрозділів саме вагнерівців вже нема, тому що фактично нема цієї ПВК. Після того, як у них забрали важку техніку, танки, БТР, вони вже не можуть працювати. Сама по собі піхота, як довели м'ясні штурми Бахмута, цей план не спрацював. Їх розпорошують по інших підрозділах,
– сказав військовослужбовець ЗСУ.
Вагнерівці повертаються на фронт: що відомо
- Колишній голова Луганської ОВА 23 вересня заявив, що на різних ділянках фронту діють вагнерівці. Сергій Гайдай зазначив, що йому не відома їхня кількість або організація, під керівництвом якої бойовики працюють в Україні.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що джерело, пов'язане з ПВК "Вагнера", стверджує, що близько 500 бійців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Пригожина, приєдналися до нової невідомої організації. Її нібито створив колишній керівник відділу кадрів ПВК. Вагнерівці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута.
- Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш підтвердив, що Росія знову перекидає на Схід України колишніх учасників ПВК "Вагнера", які були в Білорусі. Їх помітили, зокрема, на Бахмутському напрямку. Однак тепер вони не входять до складу ПВК "Вагнера".
- Євлаш зауважив, що вагнерівцям поставили завдання відновити втрачені позиції на Донеччині та Луганщині, адже Росія не відмовилась від своїх намірів повністю окупувати Луганську і Донецьку області.