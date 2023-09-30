Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что смена руководителя для остатков ЧВК "Вагнера" может сыграть плохую шутку, ведь у него нет такого авторитета, как у Пригожина. Но и возвращаться к таким кровавым тактикам, как раньше, вагнеровцы могут не захотеть.

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Смогут ли вагнеровцы изменить ситуацию на поле боя

Часть экспертов считает, что возвращение вагнеровцев станет значительным усилением для российской армии, потому что у них есть опыт в этой войне. Другая часть – говорит о том, что их присутствие существенно не повлияет на ситуацию.

К слову, стоит заметить, что такого института, как ЧВК "Вагнера" больше не существует, остались только боевики, ранее причастные к организации.

Часть экс-вагнеровцев, которые согласились присоединиться к российскому войску, будут пополнять в частности отряды "Шторм Z". Но станет ли это движущей силой, которая коренным образом изменит ситуацию на поле боя – не думаю,

– отметил Владислав Селезнев.

Евгений Пригожин так организовал собственную армию, что она стала более эффективной, чем регулярная армия России. Хотя для этого и применялась кровавая дисциплина.

"Как будет действовать новый руководитель структуры пока без названия по кличке "Седой" - неизвестно. Но вряд ли он будет иметь такое влияние на штурмовиков тех отрядов, которые имел Пригожин", – отметил военный эксперт.

Сомнительно и то, что остатки вагнеровцев будут соглашаться на такой же уровень потерь, который был у их ПИК во время штурма Бахмута. За почти десять месяцев потери ПИК "Вагнера" убитыми и ранеными составили около 100 тысяч.

Владислав Селезнев о возвращении вагнеровцев на фронт: смотрите видео

Зачем вагнеровцам новый руководитель

Следует отметить, что Владимир Путин призвал из вагнеровцев сформировать новые добровольческие подразделения. Скорее всего, они будут действовать под руководством минобороны России. То есть, фактически такой структуры как ЧВК "Вагнера" больше не будет.

Можно предположить, что новый командующий наемникам нужен, чтобы держать их под контролем.

Бывшие "зеки" вряд ли примут полностью нормы порядка и алгоритмы поведения, определенные в вооруженных силах России. У них прочие порядки, другая субординация, другая коммуникация. Очевидно, нужна личность, которая хорошо разбирается в этих порядках,

– подчеркнул Селезнев.

По предварительным данным, около 500 вагнеровцев согласились присоединиться к российскому войску, сомнительно смогут изменить ситуацию на поле боя. Фактически такое количество лиц – это батальон-тактическая группа, которая никак не станет движущей силой.

При этом, учитывая, что у России и дальше есть ресурс живой силы в исправительных колониях – ситуация может измениться.

Вагнеровцы возвращаются на войну: что известно