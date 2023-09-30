Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что встреча Путина с Трошевым ставит жирную точку в истории с ЧВК "Вагнера".
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Каков замысел Путина по поводу ЧВК "Вагнера"
Жирнов напомнил, что 10 июля рупор кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и 35 командирами ЧВК "Вагнера" в Кремле. Затем сам Путин заявил, что предложил вагнеровцам Трошева в качестве нового командира этой ЧВК. Якобы все вагнеровцы согласились, кроме Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
Мы дальше видели, что в конце августа Пригожин и Уткин, которые не согласились с предложением Путина, погибли официально в авиакатастрофе в 50 километрах от его резиденции,
– заметил экс-агент КГБ.
Он предполагает, что какая-то часть наемников, имеющих малое отношение к первоначальному формированию ЧВК "Вагнера", может вернуться на фронт и стать пушечным мясом на переднем крае войны России против Украины.
В общем же, подытожил экс-сотрудник Службы внешней разведки России, встреча Путина с Трошевым является завершением эпизода с этой ЧВК. Потому что на линию фронта возвращается не ЧВК "Вагнера", а новые добровольческие подразделения, в том числе из бывших вагнеровцев.
Жирнов раскрыл планы Путина по поводу ЧВК "Вагнера": смотрите видео
Что ждет вагнеровцев
Экс-агент КГБ отметил, что в армии вагнеровцы ссорились с военным командованием, прежде всего, Пригожин. Он создавал постоянные конфликты с ее руководством.
Авторитета у них в армии нет никакого,
– заявил экс-агент КГБ.
К тому же, по его словам, военные знают, что вагнеровцы не умеют воевать, ведь это зеки, набранные по колониям. Только существовавший с 2014 года скелет, пришедший из спецназа ГРУ, – это настоящие вагнеровцы.
Он считает, что большинство вагнеровцев поедет в Африку, потому что их не интересует война в Украине, поскольку понимают, что здесь их ждет разгром. Поэтому они решили уйти отсюда, потому что, когда ВСУ отвоюют Бахмут, это стало бы для них унижением.
Возвращение вагнеровцев на фронт: что известно
- После смерти предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина остатки ЧВК "Вагнера" рассеяны по ряду военных структур России. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему и в каком составе вагнеровцы возвращаются на войну.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что теперь бывшие вагнеровцы работают на минобороны России или в структурах, подчиняющихся ему. К тому же, они вернулись на войну против Украины отдельно, а не как подразделение.
- В британской разведке отметили, что вагнеровцы концентрируются в районе Бахмута. Там предположили, что в данном секторе их опыт пригодится российским оккупантам, поскольку многие знакомы с этой линией фронта и украинской тактикой.