Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, наголосивши, що зустріч Путіна з Трошевим ставить жирну крапку в історії з ПВК "Вагнера".
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Який задум Путіна щодо ПВК "Вагнера"
Жирнов нагадав, що 10 липня рупор кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков розповів про зустріч Путіна з Пригожиним та 35 командирами ПВК "Вагнера" у Кремлі. Потім сам Путін заявив, що запропонував вагнерівцям Трошева як нового командира цієї ПВК. Нібито тоді всі вагнерівці погодилися, крім Євгенія Пригожина й Дмітрія Уткіна.
Ми далі бачили, що наприкінці серпня Пригожин і Уткін, які не погодилися з пропозицією Путіна, загинули офіційно в авіакатастрофі за 50 кілометрів від його резиденції,
– зауважив ексагент КДБ.
Він припускає, що якась частина найманців, яка мають малий стосунок до початкового формування ПВК "Вагнера", може повернутися на фронт і стати гарматним м'ясом на передньому краї війни Росії проти України.
Загалом же, підсумував експівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії, зустріч Путіна з Трошевим є завершенням епізоду з цією ПВК. Тому що на лінію фронту повертається не ПВК "Вагнера", а нові добровольчі підрозділи, зокрема й із колишніх вагнерівців.
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Що чекає на вагнерівців
Ексагент КДБ зауважив, що в армії вагнерівці сварилися з військовим командуванням, насамперед Пригожин. Він створював постійні конфлікти з її керівництвом.
Авторитету у них в арміє немає ніякого,
– заявив ексагент КДБ.
До того ж, за його словами, військові знають, що вагнерівці не вміють воювати, адже це зеки, яких набрали по колоніях. Лише кістяк, який існував з 2014 року та прийшов зі спецназу ГРУ, – це справжні вагнерівці.
Він вважає, що більшість вагнерівців поїде в Африку, бо їх не цікавить війна в Україні, оскільки розуміють, що тут на них чекає розгром. Тож вони вирішили піти звідси, тому що, коли ЗСУ відвоюють Бахмут, це стало би для них приниженням.
Повернення вагнерівців на фронт: що відомо
- Після смерті ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина залишки ПВК "Вагнера" розпорошені по низці військових структур Росії. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, чому та в якому складі вагнерівці повертаються на війну.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що тепер колишні вагнерівці працюють на міноборони Росії або у структурах, які підпорядковуються йому. До того ж вони повернулися на війну проти України окремо, а не як підрозділ.
- У британській розвідці наголосили, що вагнерівці концентруються у районі Бахмута. Там припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в пригоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з цією лінією фронту та українською тактикою.