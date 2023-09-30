Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, наголосивши, що зустріч Путіна з Трошевим ставить жирну крапку в історії з ПВК "Вагнера".

Дивіться також Найманці "Вагнера" мають проблеми біля Бахмута, – ISW

Який задум Путіна щодо ПВК "Вагнера"

Жирнов нагадав, що 10 липня рупор кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков розповів про зустріч Путіна з Пригожиним та 35 командирами ПВК "Вагнера" у Кремлі. Потім сам Путін заявив, що запропонував вагнерівцям Трошева як нового командира цієї ПВК. Нібито тоді всі вагнерівці погодилися, крім Євгенія Пригожина й Дмітрія Уткіна.

Ми далі бачили, що наприкінці серпня Пригожин і Уткін, які не погодилися з пропозицією Путіна, загинули офіційно в авіакатастрофі за 50 кілометрів від його резиденції,
– зауважив ексагент КДБ.

Він припускає, що якась частина найманців, яка мають малий стосунок до початкового формування ПВК "Вагнера", може повернутися на фронт і стати гарматним м'ясом на передньому краї війни Росії проти України.

Загалом же, підсумував експівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії, зустріч Путіна з Трошевим є завершенням епізоду з цією ПВК. Тому що на лінію фронту повертається не ПВК "Вагнера", а нові добровольчі підрозділи, зокрема й із колишніх вагнерівців.

Жирнов розкрив плани Путіна щодо ПВК "Вагнера": дивіться відео

Що чекає на вагнерівців

Ексагент КДБ зауважив, що в армії вагнерівці сварилися з військовим командуванням, насамперед Пригожин. Він створював постійні конфлікти з її керівництвом.

Авторитету у них в арміє немає ніякого,
– заявив ексагент КДБ.

До того ж, за його словами, військові знають, що вагнерівці не вміють воювати, адже це зеки, яких набрали по колоніях. Лише кістяк, який існував з 2014 року та прийшов зі спецназу ГРУ, – це справжні вагнерівці.

Він вважає, що більшість вагнерівців поїде в Африку, бо їх не цікавить війна в Україні, оскільки розуміють, що тут на них чекає розгром. Тож вони вирішили піти звідси, тому що, коли ЗСУ відвоюють Бахмут, це стало би для них приниженням.

Повернення вагнерівців на фронт: що відомо

  • Після смерті ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина залишки ПВК "Вагнера" розпорошені по низці військових структур Росії. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, чому та в якому складі вагнерівці повертаються на війну.
  • Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що тепер колишні вагнерівці працюють на міноборони Росії або у структурах, які підпорядковуються йому. До того ж вони повернулися на війну проти України окремо, а не як підрозділ.
  • У британській розвідці наголосили, що вагнерівці концентруються у районі Бахмута. Там припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в пригоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з цією лінією фронту та українською тактикою.