Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, наголосивши, що зустріч Путіна з Трошевим ставить жирну крапку в історії з ПВК "Вагнера".

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Який задум Путіна щодо ПВК "Вагнера"

Жирнов нагадав, що 10 липня рупор кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков розповів про зустріч Путіна з Пригожиним та 35 командирами ПВК "Вагнера" у Кремлі. Потім сам Путін заявив, що запропонував вагнерівцям Трошева як нового командира цієї ПВК. Нібито тоді всі вагнерівці погодилися, крім Євгенія Пригожина й Дмітрія Уткіна.

Ми далі бачили, що наприкінці серпня Пригожин і Уткін, які не погодилися з пропозицією Путіна, загинули офіційно в авіакатастрофі за 50 кілометрів від його резиденції,

– зауважив ексагент КДБ.

Він припускає, що якась частина найманців, яка мають малий стосунок до початкового формування ПВК "Вагнера", може повернутися на фронт і стати гарматним м'ясом на передньому краї війни Росії проти України.

Загалом же, підсумував експівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії, зустріч Путіна з Трошевим є завершенням епізоду з цією ПВК. Тому що на лінію фронту повертається не ПВК "Вагнера", а нові добровольчі підрозділи, зокрема й із колишніх вагнерівців.

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Що чекає на вагнерівців

Ексагент КДБ зауважив, що в армії вагнерівці сварилися з військовим командуванням, насамперед Пригожин. Він створював постійні конфлікти з її керівництвом.

Авторитету у них в арміє немає ніякого,

– заявив ексагент КДБ.

До того ж, за його словами, військові знають, що вагнерівці не вміють воювати, адже це зеки, яких набрали по колоніях. Лише кістяк, який існував з 2014 року та прийшов зі спецназу ГРУ, – це справжні вагнерівці.

Він вважає, що більшість вагнерівців поїде в Африку, бо їх не цікавить війна в Україні, оскільки розуміють, що тут на них чекає розгром. Тож вони вирішили піти звідси, тому що, коли ЗСУ відвоюють Бахмут, це стало би для них приниженням.

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