Варто зазначити, що речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш підтвердив перекидання в Україну орієнтовно 500 вагнерівців. Аналітики пояснюють, до яких дій вдаються загарбники на фронті.

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Які проблеми мають вагнерівці біля Бахмута

Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи "Вагнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "Вагнеру" важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва,

– зазначили аналітики.

За їхніми даними, після призначення нового командира вагнерівців, частина особового складу бойовиків вирішила перейти до структур, які пов'язані з міністерством оборони Росії.

Окрім того, український військовий розповів, що вагнерівці з новими командирами повернулися у Бахмут, щоб компенсувати нестачу особового складу російських окупаційних військ у цьому районі.

Вагнерівці повернулись в Україну: чи це щось змінить