Варто зазначити, що речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш підтвердив перекидання в Україну орієнтовно 500 вагнерівців. Аналітики пояснюють, до яких дій вдаються загарбники на фронті.
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Які проблеми мають вагнерівці біля Бахмута
Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи "Вагнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "Вагнеру" важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва,
– зазначили аналітики.
За їхніми даними, після призначення нового командира вагнерівців, частина особового складу бойовиків вирішила перейти до структур, які пов'язані з міністерством оборони Росії.
Окрім того, український військовий розповів, що вагнерівці з новими командирами повернулися у Бахмут, щоб компенсувати нестачу особового складу російських окупаційних військ у цьому районі.
Вагнерівці повернулись в Україну: чи це щось змінить
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів іноземним журналістам, що вагнерівці повернулися на війну проти України. Відомо, що вони залучені окремо, а не як підрозділ. Декілька сотень вагнерівців перебувають у різних районах східного напрямку.
- За словами Череватого, російським окупантам там не вистачає особового складу, тож підійде будь-яка людина. Ба більше, бойовики йдуть на певні посади або працюють інструкторами, тобто особливої загрози найманці Пригожина вже не несуть.
- Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш пояснив, що вагнерівців перекидають з Білорусі. Мовиться про орієнтовно 500 ворогів, які розпорошені по різних підрозділах і беруть участь у боях на Сході України.
- Директор Центру дослідження армії Михайло Самусь заявив, що колишні бойовики ПВК "Вагнер" з'являються на фронті в складі інших структур, які вже формуються міністерством оборони Росії або російськими спецслужбами. Оскільки у міноборони Росії зовсім інші підходи, то минулої ефективності ці бойовики не матимуть.