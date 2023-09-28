Стоит отметить, что спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш подтвердил переброску в Украину ориентировочно 500 вагнеровцев. Аналитики объясняют, какие действия предпринимают захватчики на фронте.
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Какие проблемы имеют вагнеровцы у Бахмута
Украинские и российские подтверждения о дислокации некоторых бывших сотрудников группы "Вагнера" в районе Бахмута свидетельствуют о том, что "Вагнеру" трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства,
– отметили аналитики.
По их данным, после назначения нового командира вагнеровцев часть личного состава боевиков решила перейти к структурам, связанным с министерством обороны России.
Кроме того, украинский военный рассказал, что вагнеровцы с новыми командирами вернулись в Бахмут, чтобы компенсировать нехватку личного состава российских оккупационных войск в этом районе.
Вагнеровцы вернулись в Украину: изменит ли это что-то
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал иностранным журналистам, что вагнеровцы вернулись на войну против Украины. Понятно, что они привлечены раздельно, а не как подразделение. Несколько сотен вагнеровцев находятся в разных районах восточного направления.
- По словам Череватого, российским оккупантам там не хватает личного состава, так что подойдет любой человек. Более того, боевики идут на определенные должности или работают инструкторами, то есть особой угрозы наемники Пригожина уже не несут.
- Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш объяснил, что вагнеровцев перебрасывают из Беларуси. Речь идет об ориентировочно 500 врагах, которые рассеяны по разным подразделениям и участвуют в боях на Востоке Украины.
- Директор Центра исследования армии Михаил Самусь заявил, что бывшие боевики ЧВК "Вагнер" появляются на фронте в составе других структур, уже формируемых министерством обороны России или российскими спецслужбами. Поскольку у минобороны России совсем другие подходы, то прошлой эффективности эти боевики не будут иметь.