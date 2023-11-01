Павел Пригожин стал новым предводителем наемников вместо Евгения Пригожина. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

Читайте также Путин был вынужден убить Пригожина, чтобы показать, что он все еще остается главным - Джонсон

Что известно о судьбе вагнеровцев

По предварительным данным, ЧВК "Вагнера" стала новым подразделением Росгвардии. Его возглавил Павел Пригожин. Стоит отметить, что в настоящее время на сайте Росгвардии нет информации о подразделении с таким названием.

Сам Павел Пригожин в своих соцсетях сначала подтвердил, что возглавил ЧВК "Вагнера". Он заявил, что кроме него "некому продолжить дело отца". По его словам, вагнеровцы вернутся на фронт в Украину и снова будут воевать против ВСУ. Однако впоследствии пост был удален.

К слову, Павел Пригожин считается единственным наследником Евгения Пригожина.

Кроме этого стало известно, что эти боевики снова объявили набор в ЧВК "Вагнер". Они берут гражданских, однако теперь больше не принимают зэков. Также эти террористы берут в свои ряды бывших наемников.

Что говорят о смерти Пригожина