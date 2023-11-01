Павел Пригожин стал новым предводителем наемников вместо Евгения Пригожина. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о судьбе вагнеровцев
По предварительным данным, ЧВК "Вагнера" стала новым подразделением Росгвардии. Его возглавил Павел Пригожин. Стоит отметить, что в настоящее время на сайте Росгвардии нет информации о подразделении с таким названием.
Сам Павел Пригожин в своих соцсетях сначала подтвердил, что возглавил ЧВК "Вагнера". Он заявил, что кроме него "некому продолжить дело отца". По его словам, вагнеровцы вернутся на фронт в Украину и снова будут воевать против ВСУ. Однако впоследствии пост был удален.
Кроме этого стало известно, что эти боевики снова объявили набор в ЧВК "Вагнер". Они берут гражданских, однако теперь больше не принимают зэков. Также эти террористы берут в свои ряды бывших наемников.
Что говорят о смерти Пригожина
- Главный украинский разведчик Кирилл Буданов ранее сообщал, что у ГУР МО нет подтверждений гибели предводителя российских наемников. Однако новость о вероятной смерти Пригожина спровоцировала ослабление вагнеровцев.
- Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов тоже не подтвердил на 100% смерть Пригожина, однако подтвердил ликвидацию Дмитрия Уткина, который находился в том сбитом самолете. Этот боевик считается основателем ЧВК "Вагнера".
- Недавно бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в комментарии 24 Каналу заявил, что предводителя наемников убил Владимир Путин. В то же время он назвал сплошным бредом версию от российского диктатора об обломках ручных гранат в телах Пригожина и Уткина.