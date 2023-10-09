История с Пригожиным – это проявление кризиса путинского правительства и фундаментальной слабости позиции Путина. Об этом Джонсон заявил в новом интервью.

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Путин был вынужден убить Пригожина

По словам Джонсона, Путин был вынужден убить одного из своих доверенных лейтенантов на глазах у всего мира, чтобы показать, что он все еще главный.

И это похоже на конец гангстерского фильма. Как в лице со шрамом, когда Тони Монтана убивает своего лучшего друга. Это просто удивительно. Когда вы последний раз видели, чтобы глава страны G20 ликвидировал своего бывшего коллегу среди бела дня, на глазах всего мира? Это превращается в гангстерский фильм. Это не признак силы,

– отметил бывший премьер.

Джонсон назвал это признаком хаоса, который сейчас происходит "в путинской России, и он очевиден".

Путин прокомментировал смерть Пригожина

Напомним, что недавно Путин прокомментировал смерть Пригожина и его муртадов. Он заявил, что в их телах якобы обнаружили обломки ручной гранаты.

По словам диктатора, в офисе компании Пригожина в Петербурге обнаружили 10 миллиардов рублей наличными и 5 килограммов кокаина. Он заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил ему, что самолет Пригожина не испытал внешнего влияния.