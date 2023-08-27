Борис Джонсон написал обширную статью, в которой высказался о смерти Пригожина, а точнее – о том, кто убил его. Времени, чтобы понять, кто покончил с ним, у Пригожина было немного, но достаточно. Вот такой парадокс.

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Мнение Джонсона относительно гибели главаря ЧВК

Бывший премьер Великобритании называет Пригожина бандитом, но такие же эпитеты он адресует и вероятному убийце – Путину. Работая с Путиным очень долго, Пригожин не мог не знать, что ожидает тех, кто не подчиняется приказам диктатора.

Джонсон поэтически написал, что скрытая рука Путина направила Пригожина в огненном шаре вниз в ад.

Он понимал, что происходит, потому что последние несколько недель, видимо, в глубине души ожидал, что это произойдет – или так, или что-то очень похожее. Пригожин знал, что произошло, как и все мы, не правда ли?

– спрашивает он.

По мнению экс-премьера, не так важна техническая сторона преступления, как то, кто совершил это. А до убийства Пригожина как минимум были отравления Александра Литвиненко и Сергея Скрипача, убийство Бориса Немцова и Анны Политковской.

Когда детонация высосала воздух из салона самолета, я боюсь, что последней мыслью в обреченной на гибель черепушке Пригожина была "Путин!" А ей предшествовало одно из многочисленных ругательств, которыми так свободно владел бывший тюремный заключенный и продавец хот-догов,

– эмоционально пишет Джонсон.

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Пригожин унизил своего босса и покровителя:

Его люди шли на Москву – и напуганный президент, вероятно, сбежал бы из собственной столицы.

Вагнеровцы захватили ключевой город Ростов без единого выстрела, а жители им не противились.

Члены ЧВК "Вагнер" убивали своих соотечественников в самой России – сбивали вертолеты и самолеты.

В качестве разменной монеты они получили ядерную базу.

Вызывающие поступки вагнеровцев продемонстрировали, что государство в России не имеет монополии на насилие.

Таким образом, Пригожин высмеял власть и стал угрозой для путинского режима – поводов для мести более чем достаточно. Хотя Пригожин якобы поверил Путину, в глубине души он понимал, что живет в долг. Такие поступки не прощают.

Глядя на жуткие кадры того, как самолет по спирали падает на землю, мы становимся свидетелями чего-то исторического. Это насильственная ликвидация – по телевизору – своих врагов действующим главой государства. Я не могу вспомнить другой пример такой показной и ничем не сдерживаемой жестокости со стороны мирового лидера – не при нашей жизни,

– подчеркнул Борис Джонсон.

Бывший премьер Великобритании подчеркнул: маски сорваны, Путин – преступник. Хотя все это похоже на гангстерскую драму, в России это могут воспринять как демонстрацию силы Путина: мол, посмотрите, как он расправился с соперником.

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Гибель Пригожина неслучайно произошла во время саммита БРИКС: эти страны менее демократичны, так что кремлевский диктатор может быть им полезен. Россия продает оружие и направляет своих наемников, не особо заботясь о том, в кого стреляет это оружие и как "работают" наемники.

Если Путин победит Украину, это станет катастрофой для демократии. Поэтому нужно сосредоточиться на помощи Украины в ее борьбе против России, уверен Джонсон. Война учит, что Путину нельзя верить, а украинцев нельзя недооценивать.

Что будет дальше – открытый вопрос

У жизни есть свои метафоры. Путин вознес Пригожина, пригрел его, дал ему заработать и прославил – и он же при удобном случае швырнул его вниз, подальше от небожителей, буквально с неба. Круг замкнулся.

Что интересно, никаких мятежей "осиротевшие" вагнеровцы не подняли – разве что подсветили окна в виде креста в здании центра ЧВК. Были сообщения, что лагерь под Осиповичами разбирают, а их кладбища бетонируют.

Владимир Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы, много раз ошибавшимся в жизни. Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что никаких гарантий главарю вагнеровцев не давал, а вот Дмитрий Песков не может спрогнозировать будущее членов ЧВК – их не существует юридически.