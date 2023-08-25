После своей смерти вагнеровцы стали уже не нужны кремлевским властям, а после смерти Пригожина и подавно – теперь о них предпочитают забыть. После "перемен" на кладбище в Самарской области слова "земля бетоном" станут реальностью.

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Что известно о ситуации

Местные жители села Николаевка Самарской области зафиксировали "кардинальные изменения" на кладбище, где похоронены вагнеровцы. По их словам, кресты и венки сняли с могил и собрали в кучу, а могильные холмы сравняли с землей. Там работает техника.

Как в Самарской области разрушают захоронения вагнеровцев: смотрите фото

Кладбище должно изменить внешний вид: вместо привычных могил будет ряд пирамидок. А все вокруг зальют бетоном.

Планируют сделать как-то так.

Вместо крестов и могил – пирамидки / Фото российских пропагандистских СМИ

InformNapalm выложил видео, на котором вагнеровец Сергей Трифонов возмущается совершенным.

Вагнеровцы еще при жизни пропагандировали, что они попадут в ад и якобы будут в нем "лучшими" из худших. А тем, кто в аду, память и кресты не нужны,

– резюмируют журналисты.

Вагнеровец жалуется на власть: смотрите видео

Обратите внимание! Кладбище ЧВК "Вагнер" появилось в Николаевке недавно. В марте там уже было 20 рядов могил. Впоследствии у некрополя установили памятную стелу вагнеровцам – на ее открытие приезжал сам Пригожин.

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Как это восприняли в России

Мнения россиян разделились. Под новостью об уничтожении могил они обсуждают целесообразность такого шага. Многие обращают внимание на то, что "реконструкция" делается наспех. "Еще тело не остыло", пишут они, намекая на Пригожина.

Реакция россиян на разрушение кладбища ЧВК "Вагнер": смотрите фото

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"Вагнеры" никому не нужны