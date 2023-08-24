Для "повара Путина" война в Украине не прошла бесследно. Он пошел на безрассудные шаги из-за собственных неудач. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Очевидно, что Пригожина в его личный тупик загнала Бахмутская ловушка. Это очень показательная ситуация, когда значение событий следует оценивать несколько позже", – подчеркнула Анна Маляр.

Самая большая ошибка Пригожина

ЧВК "Вагнера" и сам Пригожин очень хвастались, что якобы полностью захватили Бахмут. Хотя на самом деле взята была большая часть города. А для того, чтобы выполнить хотя бы это, вагнеровцам потребовался почти год.

Потери наемников, понесенные в результате операции, измеряют десятками тысяч. Поэтому хвалиться особенно было нечем. К тому же, это не все.

Это была очень талантливая операция наших военных, которая загнала врага в ловушку, где он находится. А Пригожина, в сущности, спровоцировала к самой страшной политической ошибке в его жизни,

– отметила заместитель министра обороны.

За это заблуждение Евгений Пригожин поплатился жизнью. В конце концов, тем или иным способом все, кто совершал военные преступления, получит за это собственное наказание.

Анна Маляр о гибели Евгения Пригожина: смотреть видео

Смерть Пригожина: коротко