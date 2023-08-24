Для "повара Путина" война в Украине не прошла бесследно. Он пошел на безрассудные шаги из-за собственных неудач. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
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"Очевидно, что Пригожина в его личный тупик загнала Бахмутская ловушка. Это очень показательная ситуация, когда значение событий следует оценивать несколько позже", – подчеркнула Анна Маляр.
Самая большая ошибка Пригожина
ЧВК "Вагнера" и сам Пригожин очень хвастались, что якобы полностью захватили Бахмут. Хотя на самом деле взята была большая часть города. А для того, чтобы выполнить хотя бы это, вагнеровцам потребовался почти год.
Потери наемников, понесенные в результате операции, измеряют десятками тысяч. Поэтому хвалиться особенно было нечем. К тому же, это не все.
Это была очень талантливая операция наших военных, которая загнала врага в ловушку, где он находится. А Пригожина, в сущности, спровоцировала к самой страшной политической ошибке в его жизни,
– отметила заместитель министра обороны.
За это заблуждение Евгений Пригожин поплатился жизнью. В конце концов, тем или иным способом все, кто совершал военные преступления, получит за это собственное наказание.
Анна Маляр о гибели Евгения Пригожина: смотреть видео
Смерть Пригожина: коротко
- Вечером 23 августа в российских телеграм-каналах начала появляться информация о падении самолета в Тверской области. Впоследствии данные начали дополнять. В частности, заявили, что это был частный бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший Евгению Пригожину.
- Незадолго после первых новостей, ведущие российские СМИ уверенно заявили, что Пригожин был среди пассажиров самолета. Это подтвердили в Росавиации.
- Наконец, смерть Пригожина подтвердили на российском телевидении. Среди пассажиров был также Дмитрий Уткин – правая рука предводителя "Вагнера". Все десять человек на борту погибли.
- В Институте изучения войны считают, что самолет Пригожина сбили по прямому приказу Владимира Путина. Это была его месть за неудачный, но все же мятеж в июне.
- Примечательными деталями в этой истории явилось то, что инцидент произошел ровно через 2 месяца после мятежа. Более того, есть информация, что джет сбила российская ПВО.