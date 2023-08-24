Для "кухаря Путіна" війна в Україні не минула безслідно. Він пішов на нерозсудливі кроки через власні невдачі. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Читайте більше Версія з двійником, помста Путіна і що чекає на ПВК "Вагнер": як світ реагує на смерть Пригожина
"Очевидно, що Пригожина у його особистий глухий кут загнала Бахмутська пастка. Це дуже показова ситуація, коли значення подій варто оцінювати дещо згодом", – наголосила Ганна Маляр.
Найбільша помилка Пригожина
ПВК "Вагнера" і сам Пригожин дуже вихвалялися, що начебто повністю захопили Бахмут. Хоч насправді взята була більша частина міста. А для того, аби виконати хоча б це, вагнерівцям потрібен був майже рік.
Втрати найманців, яких зазнали в результаті операції, вимірюють десятками тисяч. Тож хвалитись особливо не було чим. До того ж це не все.
Це була дуже талановита операція наших військових, яка загнала ворога у пастку, де він досі перебуває. А Пригожина, по суті, спровокувала до найстрашнішої політичної помилки у його житті,
– зауважила заступниця міністра оборони.
За цю помилку Євгеній Пригожин поплатився життям. Зрештою, у той чи інший спосіб всі, хто вчиняв воєнні злочини, отримає за це власне покарання.
Ганна Маляр про загибель Євгенія Пригожина: дивитись відео
Загибель Пригожина: коротко
- Увечері 23 серпня у російських телеграм-каналах почала з'являтись інформація про падіння літака у Тверській області. Згодом дані почали доповнювати. Зокрема, заявили, що це був приватний бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795, який належав Євгєнію Пригожину.
- Незадовго після перших нових у провідних російських ЗМІ впевнено заявили, що Пригожин був серед пасажирів літака. Це підтвердили у Росавіації.
- Зрештою, смерть Пригожина підтвердили на російському телебаченні. Серед пасажирів був також Дмітрій Уткін – права рука ватажка "Вагнера". Усі десять людей на борту загинули.
- В Інституті вивчення війни вважають, що літак Пригожина збили через прямий наказ Владіміра Путіна. Це була його помста за невдалий, а все ж заколот у червні.
- Примітними деталями у цій історії стало те, що інцидент трапився рівно через 2 місяці після заколоту. Ба більше, є інформація, що джет збила російська ППО.