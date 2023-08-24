Для "кухаря Путіна" війна в Україні не минула безслідно. Він пішов на нерозсудливі кроки через власні невдачі. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Очевидно, що Пригожина у його особистий глухий кут загнала Бахмутська пастка. Це дуже показова ситуація, коли значення подій варто оцінювати дещо згодом", – наголосила Ганна Маляр.

Найбільша помилка Пригожина

ПВК "Вагнера" і сам Пригожин дуже вихвалялися, що начебто повністю захопили Бахмут. Хоч насправді взята була більша частина міста. А для того, аби виконати хоча б це, вагнерівцям потрібен був майже рік.

Втрати найманців, яких зазнали в результаті операції, вимірюють десятками тисяч. Тож хвалитись особливо не було чим. До того ж це не все.

Це була дуже талановита операція наших військових, яка загнала ворога у пастку, де він досі перебуває. А Пригожина, по суті, спровокувала до найстрашнішої політичної помилки у його житті,

– зауважила заступниця міністра оборони.

За цю помилку Євгеній Пригожин поплатився життям. Зрештою, у той чи інший спосіб всі, хто вчиняв воєнні злочини, отримає за це власне покарання.

Ганна Маляр про загибель Євгенія Пригожина: дивитись відео

Загибель Пригожина: коротко