О будущем вагнеровцев высказался спикер Владимира Путина Дмитрий Песков российским СМИ. В то же время, комментировать гибель вожака организации Пригожина – он не стал.

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Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер",

– отметил приспешник.

Далее он разошелся в объяснениях и цитированиях Путина, мол, тот не раз говорил, что она внесла большой вклад в ход войны. И что, "геройство этих людей никогда не будет забыто".

"Что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу", – добавил Песков.

То есть, когда вас нужно было – ваше будущее было определено, а сейчас "мы будем о вас помнить". Ничего удивительного, практика "своих не бросаем" – в действии.

От причастности к гибели Пригожина открестились

В то же время, по его словам, у Кремля пока нет стопроцентных подтверждений гибели Пригожина. Там ждут результаты экспертизы.

А вот на вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, Песков сказал, что еще неизвестно, потому что у него плотный график.

И, конечно, спикер Кремля назвал ложью и спекуляциями публикации западных СМИ о причастности Кремля к сбитию самолета Пригожина.

Обратите внимание! РосСМИ пишут, что Пригожина обязаны похоронить с военными почестями, поскольку он имеет звание Героя. На похоронах таких людей должен быть почетный эскорт с взвода солдат, стражи и военный оркестр, а перед опусканием гроба в могилу должен пройти траурный митинг с салютом холостыми патронами. Позволит ли диктатор похоронить мятежника с такими почестями – пока неизвестно.

Кратко о мятеже и гибели Пригожина