Об этом рассказали представители разведки Великобритании в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В ведомстве подчеркнули, что теперь после смерти Пригожина его приспешники будут пытаться найти себе нового лидера, передает 24 Канал.

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Какое влияние будет иметь смерть Пригожина на вагнеровцев

В британской разведке отметили, что гибель Пригожина с высокой долей вероятности окажет глубокое дестабилизирующее влияние на ЧВК "Вагнера". Ведь теперь его приспешникам будет трудно найти себе "нового хозяина".

Его личные качества, такие как гиперактивность, дерзость, стремление к результату и чрезвычайная жестокость, пронизывали ЧВК "Вагнера", и вряд ли любой другой преемник мог бы сравниться с ним,

– сказали в ведомстве.

Представители разведки также напомнили, что Пригожин погиб ровно через 2 месяца после того, как произошел его печальный мятеж в России. В то же время в ведомстве нет окончательных доказательств того, что Пригожин был на борту, ведь известно, что он принимает исключительные меры безопасности.

"Однако существует большая вероятность того, что он действительно мертв", – подчеркнули в разведке.

Они также подчеркнули, что такой "кризис в лидерстве" усилился также и сообщениями, что основатель и полевой командир вагнеровцев Дмитрий Уткин и начальник логистики Валерий Чекалов также погибли. Поэтому сейчас у ЧВК "Вагнера" нет объективного лидера.

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