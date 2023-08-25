Після своєї смерті вагнерівці стали вже не потрібними кремлівській владі, а після смерті Пригожина і поготів – тепер про них воліють забути. Після "змін" на кладовищі в Самарській області слова "земля бетоном" стануть реальністю.

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Що відомо про ситуацію

Місцеві жителі села Миколаївка Самарської області зафіксували "кардинальні зміни" на кладовищі, де поховані вагнерівці. За їхніми словами, хрести та вінки зняли з могил і зібрали докупи, а могильні холми зрівняли з землею. Наразі там працює техніка.

Як у Самарській області руйнують поховання вагнерівців: дивіться фото

Кладовище має змінити зовнішній вигляд: замість звичних могил буде низка пірамідок. А все довкола залиють бетоном.

Планують зробити якось отак.

Замість хрестів і могил – пірамідки / Фото російські пропагандистські ЗМІ

InformNapalm виклав відео, на якому вагнерівець Сергєй Тріфонов обурується скоєним.

Вагнерівці ще за життя пропагували, що вони потраплять в пекло і нібито будуть в ньому "кращими" з гірших. А тим, хто в пеклі, пам'ять та хрести не потрібні,

– резюмують журналісти.

Вагнерівець нарікає на владу: дивіться відео

Зверніть увагу! Кладовище ПВК "Вагнер" з'явилося в Миколаївці нещодавно. У березні там уже було 20 рядів могил. Згодом біля некрополя встановили пам'ятну стелу вагнерівцям – на її відкриття приїздив сам Пригожин.

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Як це сприйняли в Росії

Думки росіян щодо цієї події розділилися. Під новиною про понівечення могил вони обговорюють доцільність такого кроку. Багато хто звертає увагу на те, що "реконструкція" робиться поспіхом. "Іще тіло не остигло", пишуть вони, натякаючи на Пригожина.

Реакція росіян на руйнування кладовища ПВК "Вагнер": дивіться фото

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"Вагнери" нікому не потрібні