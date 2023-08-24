Офіцер ЗСУ та журналіст Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що найменш боєздатними частинами ворога є ув'язнені, яких активно вербують приватні військові компанії.

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"Вони фактично не мають засобів захисту – не використовують касок, бронежилетів. Вони йдуть, як у Другу світову війну: дали гвинтівку чи автомат – і все. На ногах у них часто кросівки і гумові капці навіть", – зазначив Березовець.

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Ці вояки зазвичай мають тільки тиждень вишколу або взагалі жодного.

Які ще сили має ворог

Попри шалені втрати, в Україні досі воюють кадрові російські військові. На сьогодні їх лишилось близько 20–50%.

Крім того, активно прямують на "концерт Кобзона" мобілізовані російські підрозділи. Основну масу офіцерів становлять так звані "піджаки" – росіяни, які закінчили військові кафедри і ніколи не служили. Це стосується і їхнього рядового складу.

До того ж Росія використовує призовників від 18 років.

"На сьогодні загальне угруповання противника на території України сягає близько 350 тисяч особового складу. Але це навіть не третина того, що противник може використати", – наголосив Березовець.

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