Офицер ВСУ и журналист Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что наименее боеспособными частями врага являются заключенные, которых активно вербуют частные военные компании.

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"Они фактически не имеют средств защиты – не используют касок, бронежилетов. Они идут, как во Вторую мировую войну: дали винтовку или автомат – и все. На ногах у них часто кроссовки и резиновые тапки даже", – отметил Березовец.

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Эти вояки обычно имеют только неделю военной подготовки или вообще никакой.

Какие еще силы имеет враг

Несмотря на безумные потери, в Украине до сих пор воюют кадровые российские военные. На сегодня их осталось около 20–50%.

Кроме того, активно направляются на "концерт Кобзона" мобилизованные российские подразделения. Основную массу офицеров составляют так называемые "пиджаки" – россияне, которые закончили военные кафедры и никогда не служили. Это касается и их рядового состава.

К тому же Россия использует призывников от 18 лет.

"На сегодня общая группировка противника на территории Украины достигает около 350 тысяч личного состава. Но это даже не треть того, что противник может использовать", – подчеркнул Березовец.

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