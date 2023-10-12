Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что разведка до сих пор не имеет никакого факта, подтверждающего гибель Пригожина. В то же время раньше в разведке подтверждали гибель основателя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина и некоторых пассажиров.

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Гибель Пригожина спровоцировала ослабление внутри "Вагнера"

По словам Буданов, вероятная гибель Пригожина спровоцировала ослабление внутри ЧВК.

А как повлияло то, что показали? Ну, вполне понятное определенное ослабление внутри ЧВК произошло. Для нас это хорошо, чего здесь скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК,

– сказал он.

В конце концов, Буданов напомнил свои слова, что после выхода вагнеровцев из Бахмута ЧВК "Вагнера" больше не будет в Украине.

"Но вы должны помнить, что когда они начали выход из Бахмута, я же сказал, что больше мы их как ЧВК "Вагнер" в Украине не увидим. В конце концов, вы можете это увидеть сейчас", – отметил глава разведки.

Деятельность "Вагнера" была единственным успехом России с лета 2022 года

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, комментируя вероятную гибель Пригожина, в интервью УП сказал, что никто не может подтвердить эту информацию.

В то же время он отметил, что последние события вокруг Пригожина оказали очень существенное влияние на структуру ЧВК в России и на завершение деятельности "Вагнера" на территории Украины.

Скибицкий подчеркнул, что вагнеровцы были выведены из Украины и сдали вооружение.

Генерал-майор добавил, что, по оценке ГУР, единственным успехом россиян с лета 2022 года была деятельность "Вагнера", в частности в Бахмуте.

Жив ли адмирал Соколов

22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. В ССО сообщили, что в результате ракетного удара погиб командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

После этого российские пропагандисты несколько раз публиковали видео, что адмирал якобы жив. Информацию о том, жив ли Соколов, прокомментировал Вадим Скибицкий.

Если он (Соколов – 24 Канал) будет продолжать работу, то мы увидим,

– сказал он.

Представитель ГУР МО обращает внимание на то, что в результате удара по штабу было оказано существенное влияние на его деятельность.

Скибицкий соглашается, что командующий ЧФ РФ – это важная цель, однако в результате удара по штабу были уничтожены многие другие офицеры, выполнявшие другие важные задачи, в частности отслеживание ситуации и планирование операций.

Следовательно, как сказал генерал-майор, при выборе цели важно уничтожение критических объектов и элементов, которые позволяют вести и планировать боевые действия.

Что касается Соколова, то Скибицкий ни подтвердил, ни опроверг, что адмирал погиб или остался жив.

"Если человек жив, он себя проявит. Мы будем отслеживать дальнейшее и перемещение, и активность этого командующего или других офицеров ЧФ", – резюмировал он.