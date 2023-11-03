Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що теперішня ПВК "Вагнера" – зовсім не та, якою була при Євгєнії Пригожину. Зараз пишуть, що це – підрозділ росгвардії.

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Чому російській армії потрібні вагнерівці

Як наголосив Жовтенко, командування російської армії досі не може обійтися без ресурсу та потенціалу різних так званих "приватних військових компаній". Все через їхню тактику. Окупанти традиційно використовують штурми піхотою, через що зазнають великих втрат. На деяких ділянках фронту свого часу майже все трималося на "Вагнері".

Російська армія завжди закидає позиції піхотою та загалом використовують кількісну перевагу у живій силі та військовій техніці. Але є ризик, що у них просто закінчиться професійна армія. Тому їм потрібен людський ресурс з досить пристойною підготовкою, щоб компенсувати на гарячих точках нестачу кадрової армії,

– зауважив Жовтенко.

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Свого часу самі вагнерівці переходили в режим збереження власного особового складу, набираючи туди зеків. Зараз ці функції перейшли безпосередньо до міноборони. Але вони не справляються з цим завданням. Тому й вирішили не закривати ПВК "Вагнера".

Крім того, Кремлю потрібні різні "приватні військові компанії" для проведення операцій в Африці. А також – для дестабілізації ситуації в різних регіонах світу.

Що сталося з ПВК "Вагнера": коротко