За наявною інформацією, саме там на Херсонщині колишні вагнерівці отаборилися. Правда, є і хороші новини з цього приводу.

Тим часом У Волновасі п'яний окупант на смерть збив "головного бухгалтера МВС"

Яка ситуація у вагнерівців

Як повідомляє українське підпілля, колишніх вагнерівців не забезпечують геть нічим. Відтак, усі проблеми у тиловому постачанні цілком і повністю лягли на плечі так званих волонтерів.

У Центрі національного спротиву додали, що колишні найманці Пригожина не мають транспорту та засобів індивідуального захисту. Що стосується подальшої долі бійців, то наразі з цим визначається командування російських окупаційних військ.

Центр національного спротиву дякує підпіллю за інформування щодо дій ворога. Кожен може пришвидшити момент деокупації своєї землі – повідомляйте про позиції ворога за посиланням,

– закликають у Центрі.

Тим часом на тимчасово окупованій частині Запоріжжя відбувається те, що можна описати так: наступають на ті самі граблі. Так, у штабі ворога у Мелітополі знову пролунав вибух.

Окупанти не вчаться на своїх помилках

Так, 11 листопада у Мелітополі Сили опору підірвали штаб російських військових. Звернімо увагу, що на той момент там якраз відбувалася нарада за участі російських офіцерів.

І це при тому, що район охороняли. Як зазначив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, це аж ніяк не зупинило Сили спротиву.

За його словами, у нижній частині міста розташовано декілька промислових підприємств. Одне із них раніше називалося "Рефма". Це завод холодильного машинобудування, який загарбники захопили з перших днів окупації.

Також там був розміщений один із логістичних центрів "Нової пошти". Саме на базі цього підприємства вороги створили базу, де зберігали як техніку військову, так і боєприпаси.

В офісному центрі цього заводу розміщували штаб. Хочу наголосити, що ліквідація ворогів на цьому підприємстві відбувалась вже кілька разів, але ворог нічому не вчиться і продовжує там розташовувати свої штаби,

– підкреслив Іван Федоров.

Власне, 11 листопада там ще й організували збори нацгвардійців і ФСБшників. За кілька годин до їхнього початку навіть перекрили район на в'їзд і виїзд автомобілів, щоб гарантувати безпеку. Втім, щось пішло не так.