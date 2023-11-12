За наявною інформацією, саме там на Херсонщині колишні вагнерівці отаборилися. Правда, є і хороші новини з цього приводу.
Тим часом У Волновасі п'яний окупант на смерть збив "головного бухгалтера МВС"
Яка ситуація у вагнерівців
Як повідомляє українське підпілля, колишніх вагнерівців не забезпечують геть нічим. Відтак, усі проблеми у тиловому постачанні цілком і повністю лягли на плечі так званих волонтерів.
У Центрі національного спротиву додали, що колишні найманці Пригожина не мають транспорту та засобів індивідуального захисту. Що стосується подальшої долі бійців, то наразі з цим визначається командування російських окупаційних військ.
Центр національного спротиву дякує підпіллю за інформування щодо дій ворога. Кожен може пришвидшити момент деокупації своєї землі – повідомляйте про позиції ворога за посиланням,
– закликають у Центрі.
Тим часом на тимчасово окупованій частині Запоріжжя відбувається те, що можна описати так: наступають на ті самі граблі. Так, у штабі ворога у Мелітополі знову пролунав вибух.
Окупанти не вчаться на своїх помилках
Так, 11 листопада у Мелітополі Сили опору підірвали штаб російських військових. Звернімо увагу, що на той момент там якраз відбувалася нарада за участі російських офіцерів.
І це при тому, що район охороняли. Як зазначив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, це аж ніяк не зупинило Сили спротиву.
За його словами, у нижній частині міста розташовано декілька промислових підприємств. Одне із них раніше називалося "Рефма". Це завод холодильного машинобудування, який загарбники захопили з перших днів окупації.
Також там був розміщений один із логістичних центрів "Нової пошти". Саме на базі цього підприємства вороги створили базу, де зберігали як техніку військову, так і боєприпаси.
В офісному центрі цього заводу розміщували штаб. Хочу наголосити, що ліквідація ворогів на цьому підприємстві відбувалась вже кілька разів, але ворог нічому не вчиться і продовжує там розташовувати свої штаби,
– підкреслив Іван Федоров.
Власне, 11 листопада там ще й організували збори нацгвардійців і ФСБшників. За кілька годин до їхнього початку навіть перекрили район на в'їзд і виїзд автомобілів, щоб гарантувати безпеку. Втім, щось пішло не так.