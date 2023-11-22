Об этом рассказал глава и основатель РДК Денис Никитин. По его словам, иначе деятельность корпуса была бы просто невозможна.

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Мы существуем в двух ипостасях, на территории Украины и России. Во время войны мы всецело помогаем армии Украины, народу Украины отстаивать территориальную целостность. И, конечно, пока мы находимся на территории Украины, мы координируем свои действия с Министерством обороны, иначе это было бы невозможно,

– подчеркнул Денис Никитин.

Он также рассказал, что бойцы РДК находятся на одном из самых горячих направлений, у них есть смежники из разных подразделений ВС Украины, из Главного управления разведки. А это предполагает всяческую координацию.

"Мы полагаемся на их логистику, на их помощь", – добавил Никитин.

В России – РДК действует исключительно самостоятельно

Впрочем, учредитель РДК подчеркнул, что каждый раз, когда они пересекают государственную границу России, там они действуют исключительно самостоятельно.

Мы не можем не информировать украинскую сторону, когда вооруженные люди ходят по стране. Как только мы пересекаем государственную границу, все, что мы делаем, все наши решения на территории России – это уже исключительно наша прерогатива,

– подчеркнул он.

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