Русский добровольческий корпус в начале видео подчеркнул, что они "зашли на Брянщину. Снова". Это подразделение известно своими рейдами в приграничные области России, во время последнего из них был расстрелян полковник ФСБ. В ролике дата рейда приведена как 9 ноября.

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Что показали в РДК

Краткий видеоотчет об успешной атаке бойцов диверсионно-разведывательной группы РДК. В результате профессиональных засадных действий уничтожены подполковник ФСБ и служебный внедорожник,

– говорится в сообщении.

Как РДК уничтожил российского подполковника в Брянской области: смотрите видео

Оружие на видео скрыто, так что из чего именно уничтожили фээсбэшника – неизвестно. Заметно, что бойцов с оружием по меньшей мере трое, еще кто-то снимал рейд. Машина загорелась с первых выстрелов.

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Что известно о рейде РДК на Брянщине

Автомобиль с высокопоставленным эсбистом был расстрелян на окраине села Улица из автоматического оружия – об этом сообщили российские телеграм-каналы. Подполковник ФСБ Сергей Шатый погиб на месте.

Позже источники 24 Канала в разведке сообщили, что за ликвидацией стоит Русский добровольческий корпус. Погибший подполковник ФСБ был заместителем одного из отделов пограничного управления.

Любопытно! В конце октября бойцы Русского добровольческого корпуса дали интервью проекту "Украинский свидетель". Они рассказали, что расширяют свою деятельность и воюют на Донбассе и Запорожье. Также говорили о сценариях окончания войны и о том, что будет, если они попадут в плен. Читайте этот материал по ссылке.