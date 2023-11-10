Об этом заявили источники 24 Канала в разведке. Ликвидированный подполковник ФСБ являлся заместителем одного из отделов пограничного управления.

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Заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ подполковника Сергея Шатия ликвидировали бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК),

– заявили источники.

Известно, что стрельба произошла на окраине села Улица Брянской области. Российские телеграм-каналы сообщали, что автомобиль УАЗ "Патриот" обстреляли из автоматического оружия.

Кстати, добровольцы накануне сообщали, что диверсионно-разведывательная группа РДК успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области.

"Позже будет выложено видео объективного контроля", – анонсировали в РДК.

В Крыму мобилизованные избили полковника

Во временно оккупированном Симферополе мобилизованные россияне забили до смерти своего командира. Инцидент произошел 1 ноября у железнодорожного вокзала.

Как сообщали российские телеграм-каналы, группа мобилизованных военнослужащих устроила драку. Во время столкновения они нанесли тяжкие телесные повреждения заместителю командира полка – полковнику Мусурбекову. Фигурантами драки оказались солдаты 26-го артиллерийского полка 20-й мотострелковой дивизии восьмой армии южного военного округа России.

Травмы оказались столь серьезными, что полковник 7 ноября скончался в местной больнице. Солдаты после этого дезертировали из своего подразделения – они переоделись в гражданскую одежду и сбежали из Крыма на территорию Краснодарского края.