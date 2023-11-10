Телеграмм канал Baza пишет, что неизвестные на окраине села Улица Брянской области напали на автомобиль УАЗ "Патриот", в котором находились российские пограничники. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

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"В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш. Он погиб на месте", – говорится в сообщении.

Пропагандистские СМИ пишут, что погибший – подполковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ России погиб на месте происшествия.

Официального подтверждения инцидента пока не было.

Военных преступников будут наказывать