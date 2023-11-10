Телеграмм канал Baza пишет, что неизвестные на окраине села Улица Брянской области напали на автомобиль УАЗ "Патриот", в котором находились российские пограничники. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.
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"В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш. Он погиб на месте", – говорится в сообщении.
Пропагандистские СМИ пишут, что погибший – подполковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ России погиб на месте происшествия.
Официального подтверждения инцидента пока не было.
Военных преступников будут наказывать
- К слову, несколько дней назад, 8 ноября, в Луганске произошел взрыв: подорвался автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию застенков для украинцев – как военных, так и гражданских.
- А 9 ноября в оккупированном Скадовске Херсонской области прилетело в месторасположение российских окупантов, в результате атаки здание, в котором на момент взрыва находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета России, было полностью уничтожено.