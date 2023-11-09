Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он добавил, что в российской армии сейчас участились случаи дезертирства.

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Россияне везут россиян со всей страны

Владимир Фитьо рассказал, что на Бахмутском направлении количество российских военнослужащих не изменилось за последнее время. Однако враг активно пытается латать дыры и личном составе с помощью солдат из всей России.

Противник подтягивает резервы со всей России для того, чтобы восстановить количество личного состава именно из-за погибших, раненых и большого количества отказников, которые отказываются идти на штурмы.

– рассказал подполковник.

Он добавил, что сейчас большое количество дезертиров в российской армии, покидающих свои позиции. Фитьо предупреждает, что они представляют большую опасность для украинцев на оккупированных территориях. Россияне с оружием могут нанести ущерб местным.

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