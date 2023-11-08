Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, заметив, что враг до сих пор пытается выполнить старую задачу – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Но никаких стратегических успехов оккупанты не имеют.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Как подчеркнул Фитьо, оккупанты находятся в активной обороне на Бахмутском направлении. Однако они также пытаются кое-где отбить потерявшие позиции. Украинские военные же при любой возможности пытаются улучшить тактическое положение.

Главная задача врага – остановить нас, чтобы мы стали статическими. Тогда оккупанты смогут зарыться, забетонироваться. Мы им этой возможности не даем,

– подчеркнул Фитьо.

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Сейчас основные бои на Бахмутском направлении идут возле Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Россияне используют весь свой арсенал вооружения. Зафиксировали 503 обстрела, авиаудары и 23 прилета дронов-камикадзе по позициям за последнее время.

Ситуация остается активной. Враг не прекращает обстрелы. Также они пытаются отразить утраченные позиции, но успехов не имеют. Должны понимать, что враг сильный. Должны быть готовы к любым действиям на любом направлении. Независимо от того, юг ли это Бахмута или север,

– рассказал Фитьо.

Ситуация на фронте: коротко