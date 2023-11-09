Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Денис Попович, заметив, что потери россиян столь велики, что они не смогут оправдать никаких военных целей. Оккупанты хотят окружить город, чтобы отбросить оттуда наши Вооруженные Силы.

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"Задача, очевидно, имеет политический характер, который превалирует любой военный смысл", – подчеркнул военный обозреватель.

Насколько сложна ситуация

Окружение Авдеевки является указанием из самых высоких кабинетов Кремля, поэтому оккупанты всеми силами будут пытаться ее выполнить. Сегодня российская армия штурмует коксохимический завод. Для них это довольно понятный шаг, ведь взятие завода и успешное завершение штурма позволит оцепить город по малому радиусу.

Возле завода мощные и укрепленные позиции ВСУ – это крупное промышленное сооружение, узел обороны. Если он упадет, тогда россиянам удастся окружить Авдеевку по малому радиусу,

– рассказал Денис Попович.

Военный обозреватель объяснил, какова ситуация возле Авдеевки: смотрите видео

Хоть на карте все места, которые атакуют россияне, выглядят очень близко, но на самом деле именно эти оборонительные сооружения наносят российской армии огромные потери.

Россияне наступают на Авдеевку: актуальные новости