Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він додав, що в російській армії зараз почастішали випадки дезертирства.

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Росіяни везуть росіян з усієї країни

Володимир Фітьо розповів, що на Бахмутському напрямку кількість російських військовослужбовців не змінилася за останній час. Однак ворог активно намагається латати діри і особовому складі за допомогою солдат з усієї Росії.

Противник підтягує резерви з усієї Росії для того, щоб поновити кількість особового складу саме через загиблих, поранених та велику кількість відказників, які відмовляються йти на штурми,

– розповів підполковник.

Він додав, що зараз велика кількість дезертирів у російській армії, які покидають власні позиції. Фітьо попереджає, що вони несуть велику небезпеку для українців на окупованих територій. Росіяни зі зброєю можуть заподіяти шкоду місцевим.

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