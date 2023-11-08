Таку думку 24 Каналу висловив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, зауваживши, що для Путіна важливо до Нового року повністю захопити Донецьку та Луганську області й зайти на Харківщину. Для цього він не шкодує резервів і кидає практично все, що має.

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Що наказав Путін

Росіяни прагнуть захопити хоча б один населений пункт. Першим варіантом для них був Куп'янськ, але атаки на місто вдалося відбити. Другий напрямок стратегічно визначив сам Путін – це Авдіївка. Так він хоче показати, що російська армія нібито зриває український контрнаступ.

За словами Маломужа, ситуацію на Сході кремлівський диктатор контролює щоденно, а про Бахмут та Авдіївку йому доповідають практично щогодини. На цих напрямках відбуваються постійні штурми. Своїх втрат ворог не рахує, хоча вони у нього колосальні як серед бійців спецпідрозділів, так і серед найманців.

Бійці не хочуть йти вперед, а виконують завдання через те, що ззаду їм погрожують розстрілом. Такий формат використовує Росія. Їх штовхають на фронт, особливо тих, хто малопідготовлений, а за ними йдуть спецназівці, які пробують щось завойовувати,

– розповів генерал армії.

Окупанти продовжують підготовку нових атак, але розуміють, що можуть перемогти лише кількістю. Інших альтернатив у країни-агресорки немає.

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Українські військові знають про плани ворога й про те, що він готує додаткові резерви. Відтак перед ЗСУ стоять кілька важливих завдань. Перше – захистити Авдіївку, а друге – знищити російські резерви, адже це дуже сильно підриває обороноздатність Росії.

"Нашим бійцям надзвичайно складно вести там оборону, їхні дії – героїчні, але тільки вибивши ворожі резерви, можна далі продовжувати наступальну операцію", – підкреслив генерал української армії.

Що відомо про наступ росіян на Авдіївку