Про це 24 Каналу заявив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що сили ворога трохи переформували.

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"Йде певне накопичення (військ – 24 Канал). Поки що немає такого потужного прориву нового. Накопичення військ, найімовірніше, ворог направить більше на Куп'янський напрямок", – наголосив Гайдай.

За його словами, нині ситуація в районі Кремінної стала трохи легше. Утім там тривають важкі бої. Тим часом ситуація на Авдіївському напрямку вкрай важка, але там Сили оборони України стримують росіян. Водночас біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку окупанти намагаються стримати просування ЗСУ. Усе через те, що українська армія має там успіхи.

Частина резерву, який вони накопичили, вони кинуть на Кліщіївку, Андріївку, щоби стримати наш успіх і розвивати свій "успіх" на Авдіївському напрямку. І все ж таки спробують піти на Куп'янськ для того, щоби там скувати наші війська та перерізати дорогу,

– припустив ексголова Луганської ОВА.

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