Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC. Президент України також наголосив, що Росія не зупиниться на Україні й може піти далі.

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Контроль неба пришвидшить контрнаступ ЗСУ

Зеленський наголосив, що нині Росія контролює небо й це дуже сповільнює українських військових та контрнаступ. Тому президент закликає партнерів надати більше систем ППО.

Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ – 24 Канал) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м'ясо, як роблять росіяни,

– заявив Зеленський.

Він додав, що цьому сприяли б також літаки F-16, але тренування на них дуже довгі. До того ж, треба чекати на самі винищувачі протягом певного часу. За словами Зеленського, з системами ППО все відбувається швидше, тому вони б допомогли Україні врівноважити сили у небі.

Зеленський повідомив, що працює над цим питанням. Він розповів, що обговорював з Джо Байденом можливість виготовляти системи й засоби ППО в Україні. Він наголосив, що це створить додаткові робочі місця.

"Нам потрібно врятувати нашу країну. Тому один зі способів – спільне виробництво засобів протиповітряної оборони. Але в цей час, під час нашого спільного виробництва, наше послання до світу, до Сполучених Штатів, до Європи, до Азії: дати нам деякі системи протиповітряної оборони, просто використовувати їх, просто орендувати їх, орендувати на цей період, особливо взимку. Зима – це дуже складний період", – наголосив Президент України.

Яка ситуація на фронті